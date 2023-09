Bienvenue à l’annus horribilis de Justin Trudeau

Rien ne va plus pour Justin Trudeau. La chute du Parti libéral du Canada dans les sondages s’accentue. Mais les jeux sont-ils faits pour autant ? Bien en selle au pouvoir et jouissant d’un bon deux ans avant les prochaines élections, bien malins les devins.

Comme tant d’autres, un sondage Léger/Le Journal publié mardi confirme la glissade des libéraux. À 39 % d’appuis, le Parti conservateur du Canada mène le bal au pays. Une avance de 12 points sur les libéraux.

Comme quoi, le relooking physique de Pierre Poilievre et son focus répété sur l’inflation et la crise de l’habitation sont payants.

Le constat est indéniable. Après huit ans au pouvoir, le premier ministre peine à replacer ses deux mains sur le volant de son gouvernement. Il semble voguer de crise en crise et son temps de réaction se fait de plus en plus lent.

Le dernier cas est le gâchis monumental entourant les suites de l’ovation donnée vendredi dernier, en pleine visite officielle du président ukrainien Volodymyr Zelynsky, à un ex-soldat nazi canado-ukrainien de 98 ans.

Parce que le président de la Chambre des communes, qui l’avait invité, l’a présenté comme un héros de guerre, personne ne savait.

Extrême lenteur

S’en est suivie une ronde surréaliste de cafouillages. Même le président de la Chambre a mis quatre jours avant de démissionner. Le vrai problème réside néanmoins dans l’extrême lenteur de réaction de Justin Trudeau.

Même s’il n’était pas l’auteur de la bévue, il aura fallu attendre jusqu’à mercredi pour qu’il mesure l’ampleur du gâchis et présente enfin des excuses publiques au monde entier.

Faites au nom de tous les parlementaires et non pas de son propre chef comme premier ministre du Canada, même ses excuses étaient mal taillées.

Le tout est venu renforcer l’impression d’un manque troublant de leadership. Devant un pitbull politique comme Pierre Poilievre, cela fait de M. Trudeau une proie presque trop facile.

Bref, au-delà de l’épreuve personnelle de sa séparation, 2023 marque déjà l’annus horribilis de Justin Trudeau. Il faut dire que ce n’est pas sa première non plus. Mais que s’est-il donc passé cette fois-ci ?

Cadeau empoisonné ?

Une réponse possible réside dans l’entente qu’il a signée en 2022 avec le chef du NPD, Jagmeet Singh. Malgré sa victoire minoritaire en 2021, elle permet au PLC de se maintenir confortablement au pouvoir jusqu’en 2025.

La manœuvre était brillante. Un vrai cadeau tombé du ciel pour les libéraux. Ou n’était-ce pas plutôt un cadeau empoisonné ?

L’entente a certes donné le luxe du temps à Justin Trudeau, mais du même coup, elle semble l’avoir rendu plus nonchalant, plus hésitant, plus maladroit.

Bref, trop sûr de la suite des choses quoi qu’il fasse. Convaincu même d’une quatrième victoire aux prochaines élections.

On le sait pourtant capable de mieux. Car le véritable enjeu de fond est de taille.

Une victoire électorale de Pierre Poilievre placerait les Canadiens devant le gouvernement le plus radicalement à droite qu’ils n’auraient jamais connu de leur vivant.

Face à un tel défi, Justin Trudeau saura-t-il ou non comment retrouver ses instincts politiques ?

