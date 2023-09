«Un réel bonheur et un privilège de travailler avec Denys Arcand» -Caroline Néron

« J’ai l’impression que mon grand retour se poursuit », confie la comédienne Caroline Néron qu’on pourra voir dans Testament, le nouveau film de Denys Arcand, et qui a fait cette semaine son entrée dans la série STAT.

Avec Testament qui prendra l’affiche le 5 octobre, elle renoue avec le réalisateur Denys Arcand qui l’avait dirigée dans le film L’âge des ténèbres en 2007. Pour interpréter cette ministre qui n’a pas la langue dans sa poche, la comédienne dit avoir répété ses longs monologues chez elle, pendant deux mois. Elle tenait à les savoir parfaitement par cœur afin d’arriver sur le plateau en se sentant complètement libre.

« Cela a été un beau défi, j’ai adoré mon rôle. C’est un réel bonheur et un privilège de travailler avec Denys Arcand qui est un monument au Québec », explique l’actrice rencontrée sur le tapis rouge montréalais de Testament, lundi dernier.

Elle précise que même si Denys Arcand est reconnu pour être près de ses interprètes et pour leur faire entièrement confiance, la pression de performer vient du simple fait de travailler avec celui dont elle dit être « une fan finie ».

Absence de 10 ans

Caroline Néron, la femme d’affaires, a été absente du petit et du grand écran pendant près de 10 ans. Le retour sur les plateaux s’est fait avec son rôle de mère excentrique et dépressive dans le long métrage La déesse des mouches à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette en 2020 ainsi qu'avec sa participation à la populaire série de Luc Dionne, District 31.

Fraîchement débarquée à l’hôpital Saint-Vincent de STAT sous les traits de l'« enquêtrice spéciale » que tout le personnel attendait, elle confirme adorer l’expérience de tourner dans une série quotidienne.

« Cela a été une belle nouvelle et un beau défi, car il faut s’adapter au rythme. On entre aussi dans une équipe déjà formée depuis un an, mais ce sont tellement tous du bon monde, c’était facile et accueillant », raconte l’artiste qui a célébré cette année ses 50 ans.

Ce fut de plus un moment de retrouvailles avec le comédien Normand D’Amour (le docteur Pascal St-Cyr) qui campait le rôle de son mari – et avec qui elle n’avait que des scènes très intenses – dans le long métrage La déesse des mouches à feu.

Sa fille dans son sillage

Au cours de cette année bien chargée, Caroline Néron a tourné dans le film Ana Kiri Superstar de Francis Bordeleau (elle y joue une femme d’affaires assumée et glamour, tiens, tiens !) ainsi que dans Molosse, prochain court métrage de Marc-Antoine Lemire.

« Il s’agit d’un jeune réalisateur (il a trente ans) que j’adore et qui a été un gros coup de cœur pour moi. C’est un rôle très dur, très heavy, une femme un peu folle », dit la comédienne, qu’on découvrira également dans un autre projet qu’elle doit pour le moment garder secret.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Accompagnant sa mère sur le tapis rouge de Testament, Emanuelle Gagné-Néron approuve. À 13 ans, la jeune actrice suit les traces de sa mère depuis déjà plusieurs années. On a été témoin de son talent dans les séries Ruptures, Alertes et District 31, dans lesquelles elle tenait de rôles généralement lourds et intenses.

« On se fait répéter mutuellement. Elle est excellente pour me donner la réplique », affirme Caroline Néron.

On retrouvera Emanuelle plus tard cette année dans la saga familiale In Memoriam qui mettra en vedette Evelyne Brochu, Éric Bruneau et Catherine Brunet. Elle y a décroché le rôle du personnage d’Evelyne Brochu adolescente qu’on pourra voir dans les retours en arrière.

« C’est une série très lourde et sombre avec des scènes très heavy. Elle a bien rendu le rôle, ils sont super contents », poursuit la maman, fière.