Cinq éléments à surveiller pour la visite des Maple Leafs: un test pour Lindstrom, la prudence de Xhekaj, la maman de Mailloux

Le Canadien jouera son troisième match préparatoire avec la visite des Maple Leafs de Toronto, ce soir, au Centre Bell. Il s’agira d’un premier duel d’une série de trois matchs contre la bande à Sheldon Keefe.

Pour cette rencontre, le Journal vous propose cinq éléments à surveiller.

1 – Un premier test pour Gustav Lindstrom

Acquis dans l’échange de Jeff Petry avec les Red Wings de Detroit, Lindstrom formera un duo avec Arber Xhekaj. Âgé de 24 ans et fort d’une expérience de 128 matchs avec les Wings, Lindstrom luttera pour l’un des derniers postes disponibles à la ligne bleue.

« Il y a plus de médias ici qu’à Detroit, a dit le défenseur droitier après l’entraînement matinal. Je ne m’attendais pas vraiment à une transaction, j’étais un peu sous le choc. Mais je suis excité à l’idée de vivre un nouveau départ. »

2 – Arber Xhekaj ne reculera pas, mais il ne cherchera pas le combat

Les Leafs débarqueront à Montréal avec la présence de Ryan Reaves au sein de leur formation. Xhekaj sait qu’il pourrait finir par valser avec le robuste ailier.

« Il est un joueur physique et je suis un joueur physique, a affirmé le défenseur. On risque de se croiser à quelques reprises. Pour moi, ça dépend toujours du match. Si ça devient hors-contrôle, je peux songer à un combat. Je ne me concentre pas sur cet élément lors d’un match préparatoire, je veux surtout montrer aux entraîneurs ce que je peux faire sur la patinoire. »

3 – Mailloux contre l’équipe de sa maman

Logan Mailloux participera à un deuxième match préparatoire. S’il a déjà compris qu’il ne doit pas se retrouver dans le fond du territoire adverse en infériorité numérique, l’Ontarien était surtout heureux de jouer contre l’équipe de sa province.

« Les Leafs sont l’équipe préférée de maman, alors j’espère gagner contre eux », a-t-il répliqué dans un très bon français.

4 – Un départ pour Primeau

Cayden Primeau ne veut pas devenir la troisième roue du carrosse. Mais sur papier, il est dans cette position, derrière Samuel Montembeault et Jake Allen. Il aura le départ face aux Leafs. Primeau devra passer l’étape du ballottage advenant un renvoi dans la Ligue américaine.

5 – Un bonbon pour John Parker-Jones

John Parker-Jones jouera un premier match préparatoire dans la LNH. Le colosse ailier 6 pi 7 po et 232 lb sera à l’aile droite aux côtés de Mitchell Stephens et de Jan Mysak. Parker-Jones, qui a joué autant à l’aile qu’à la défense dans le passé, a divisé son temps entre Trois-Rivières et Laval la saison dernière.

