«Côté passager»: le vidéoclip de Roxane Bruneau avec Souldia visionné plus de 85000 fois sur YouTube

Roxane Bruneau frappe fort avec sa nouvelle chanson Côté passager mettant aussi en vedette le rappeur Souldia, qui raconte une histoire d’amour toxique. Déjà, le fracassant vidéoclip a attiré plus de 85 000 vues depuis sa sortie jeudi soir, en plus d’atteindre le no 1 des tendances musique au Canada sur YouTube.

Devant ce succès, Roxane Bruneau a tenu à remercier ses fans sur Facebook :

L’artiste, qu’on peut aussi voir dans la populaire série Indéfendable, semble développer de plus en plus d’intérêt pour le jeu. Le vidéoclip de la chanson Côté passager semble avoir été la parfaite occasion pour poursuivre cette exploration.

Devant une auto renversée et un écran qui projette des flammes et des routes en pleine nuit, Roxane Bruneau scande « Pour toi pis moi il est trop tard / On s’est crashés en char ».

L’intense vidéoclip présente Roxane Bruneau et Roxane Gaudette-Loiseau dans une relation amoureuse qui semble sur le point d’imploser. Entre blessures, pleurs, cris et rires, la tension est à son comble dans ce clip mettant aussi en vedette Souldia, qui a ajouté une touche hip-hop à la pièce rock.

En partageant le vidéoclip sur YouTube, Roxane Bruneau a laissé quelques détails sur son processus créatif :

« ENFIN ! Tu t’apprêtes à regarder mon clip préféré en carrière ! J’ai écrit et composé Côté passager, morceau qui raconte la réalité d’une relation amoureuse empreinte de toxicité, le tout imagé au sein d’un accident de voiture "on s’est crashé en char". Math et moi avions envie d’aller ailleurs musicalement avec un son plus hip-hop et rock. Quand on a terminé la chanson, on a tout de suite compris qu’il manquait seulement une chose... La touche du master Souldia ! Ça fait des années qu’on nous demande de faire un feat ensemble, on attendait simplement la bonne chanson et vous l’écoutez présentement ! Un gros merci à Izabelle Hamon qui comprend toujours ma vision et embarque dans mes idées folles ! »

La chanson Côté passager est un des premiers extraits de l’album Submergé de Roxane Bruneau à sortir cet automne.