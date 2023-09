Identité de genre dans les écoles: la Saskatchewan va utiliser la clause nonobstant

Le gouvernement de la Saskatchewan entend se servir de la clause nonobstant de la Constitution pour faire appliquer une directive portant sur l’identité de genre dans les écoles après son invalidation temporaire par un juge.

Fin août, le premier ministre conservateur Scott Moe a adopté une politique pour que les parents d’enfants de 16 ans et moins soient tenus d’être informés et consentants lorsque leur enfant réclame un changement de nom et de pronoms à l’école.

Dans une déclaration publiée jeudi, M. Moe se dit « extrêmement préoccupé par le fait que la cour a outrepassé ses responsabilités judiciaires » à l’encontre de « l’inclusion des parents ».

Scott Moe en a fait l’annonce quelques heures après que l’injonction invalidant temporairement sa politique a été accordée par un juge de la Cour du Banc du Roi.

« La position de base ne devrait jamais être de cacher les informations de l’enfant à ses parents », a-t-il écrit.

Rapidement, le ministre fédéral de la Justice à Ottawa, Arif Virani, a publié un communiqué dans lequel il souligne les inquiétudes du juge selon lesquelles la politique « pourrait causer des torts irréparables chez ses jeunes les plus vulnérables ».

« Violer des droits individuels ne devrait pas être une décision prise à la légère », a-t-il poursuivi.

De son côté, Scott Moe plaide que sa politique reçoit un appui largement majoritaire auprès de la population.

La question lui semble pressante puisqu’il a décidé de rappeler les députés au parlement provincial quelques semaines en avance pour pouvoir déclencher la clause nonobstant.