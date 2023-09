Marathon de Québec: incapable de marcher il y a dix ans, elle va courir le demi-marathon

Incapable de marcher ou presque pendant un an, Marianne Paquette a surmonté bien des obstacles pour être capable de courir le demi-marathon, demain, à Québec.

Très sportive de nature, la jeune femme a été frappée il y a dix ans par la version chronique du syndrome de Guillain-Barré en plein cœur de la trentaine.

La maladie a entraîné une perte de sensation et de réflexe dans les extrémités, un problème majeur qui aurait progressé vers le handicap si elle n’avait pas été traitée. À ce moment, le combat ne faisait que commencer.

« Ce fut fulgurant et ce n’était pas normal. J’ai perdu toute ma forme physique et je suis repartie de rien. Si je n’avais pas été traitée, je serais handicapée. Je perdais la sensation de mes jambes et de mes mains. J’ai été six mois sur le dos sans rien faire », explique la psychologue dans un établissement scolaire.

Détermination

Très déterminée, Marianne Paquette n’est pas restée longtemps au tapis à la suite de ce coup de poing foudroyant. Devant la peur de ne plus pouvoir bouger, elle a enfilé ses espadrilles aussitôt que possible.

« J’ai recommencé la course, mais vraiment de manière pénible. Pendant longtemps, c’était une minute de course, une minute de marche. Dix ans après, je peux faire deux épreuves de demi-marathon dans une saison. Je suis ailleurs et c’est l’exercice physique qui a fait la différence selon moi dans ma récupération. Je ne serais jamais revenue comme ça sans la course à pied », ajoute-t-elle.

Comme il s’agit d’une maladie auto-immune, elle doit suivre un traitement constant pour éviter un retour de la maladie, mais aussi pour pouvoir vivre une vie plus normale. Pendant la pandémie, le travail à la maison n’était pas une option.

Marianne Paquette a pu courir un premier demi-marathon, celui de la Côte-de-Beaupré, trois ans après avoir vu sa vie basculer. Dans les dernières années, elle a même pu retrancher près de 30 minutes à son temps.

Dose d’énergie

« Je voyais des gens autour faire des défis plus grands, mais ça m’a pris quand même trois ans. Je n’avais jamais couru cette distance, mais je l’ai fait. La famille m’attendait au bout. C’est énergisant et ça donne le goût de continuer. »

Une décennie plus tard, jamais elle n’aurait cru courir autant.

« Cet été, j’ai couru 58 kilomètres par semaine. Pour moi, c’est incroyable de faire cette distance à 45 ans. Je suis fière. »

Plus de 10 000 participants prendront le départ des différentes épreuves du Marathon Beneva de Québec présenté par Montellier qui se tient ce week-end, jusqu’à demain. Les inscriptions de cette 24e édition sont fermées depuis déjà sept semaines.