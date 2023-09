Incendie criminel mortel dans Saint-Roch: «Je te le jure, il va te hanter»

«Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, même pas à vous.» La survivante d’un incendie criminel a eu des mots durs pour celui qui a allumé le feu qui lui a volé son conjoint, crime pour lequel l’incendiaire a écopé de six ans de détention vendredi.

«Tu as brisé notre vie à moi et Danny. Je te le jure, il va te hanter», a promis Josée Asselin à Jonathan Caron, le fixant droit dans les yeux.

L’accusé a admis sa culpabilité vendredi dans l’incendie criminel qui a ravagé un immeuble à logement de la rue de la Reine en novembre 2021. Pris au piège dans leur logement, Josée Asselin et Danny Émond ont tenté de fuir, mais l’homme de 61 ans n’y est jamais parvenu.

Tirée de l'avis de décès Danny Émond

«Il m’a sauvé la vie», a témoigné avec émotion la femme. «Le dernier mot qu’il m’a dit, c’est : ‘’Sors!’’»

Accrochée au rebord d’une fenêtre, Mme Asselin a été rescapée par les pompiers.

Atrocités

Josée Asselin a passé deux semaines dans un coma provoqué à l’hôpital. C’est à son réveil qu’elle a appris le terrible sort de son conjoint.

«Je ne l’ai jamais revu. Pendant mon coma, on s’est occupé de lui, de son corps. À mon réveil, la seule chose qui me restait c’est ça [un bracelet de son conjoint] et lui était en cendre, dans une urne», a confié la femme.

Hospitalisée trois mois au total, la femme de 54 ans a subi trois opérations et a dû réapprendre à marcher.

«Chaque jour, on défaisait mes foutus bandages. La douleur était atroce.»

Des sœurs et un des fils du défunt se sont également adressés à la cour pour permettre à la juge Johanne Roy de saisir l’ampleur des conséquences du crime sur leur vie.

«Ce qui est extrêmement difficile, ce sont les images atroces que l’on conserve. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois mon frère coincé devant un anneau de feu, à voir sa fin venir dans des souffrances épouvantables. C’est très dur à vivre», a insisté Line Cloutier.

«Pour faire peur»

Le résumé conjoint des faits déposés vendredi a permis d’en apprendre un peu plus sur le contexte de l’incendie du 11 novembre 2021.

Jonathan Caron s’est rendu dans la cour de l’immeuble afin d’y allumer un incendie «pour faire peur» à une connaissance qui aurait accusé une amie d’agression.

«Il y avait un tracé de feu de 50 à 60 pieds de long avec de l’accélérant», a précisé le procureur de la couronne Alexandre Morency. «De l’essence a été versée du centre de la cour jusqu’à un balcon.»

L’immeuble était une perte totale après des dommages évalués à 500 000$. Cinq pompiers ont également été blessés dans l’intervention, l’un d’eux se fracturant les deux chevilles.

Perte de confiance

«Les gestes que vous avez posés ont sapé la confiance de ces gens-là dans la bonté du monde, dans le fait de se sentir en sécurité chez soi, dans le fait de pouvoir se coucher le soir sans craindre le sommeil profond», a lancé la juge à l’accusé pour lui faire prendre la mesure du drame qu’il a causé.

Elle lui a aussi rappelé que Josée Asselin vivrait toute sa vie avec des douleurs «insupportables».

«Je ne peux pas imaginer comment on peut se sentir quand on est l’auteur de ça.»

Avant de reprendre le chemin de la détention, Jonathan Caron a sèchement dit à la famille qu’il était «désolé», provoquant la colère des proches de la victime dans la salle.

Vu la détention provisoire, il reste environ trois ans et demi à purger à Jonathan Caron.