Journée nationale de la vérité et de la réconciliation: Avez-vous congé?

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation tombant un samedi cette année, certains travailleurs ont congé vendredi tandis que pour d’autres ce sera lundi.

Depuis 2021, le 30 septembre est devenu un jour férié pour les employés de la fonction publique fédérale ainsi que les travailleurs de milieux réglementés par les lois fédérales.

«Cette journée permet à chaque fonctionnaire, et à tous les Canadiens et Canadiennes, de reconnaître et de commémorer les séquelles des pensionnats. Ils peuvent en profiter pour réfléchir calmement ou pour participer à un événement communautaire», a précisé le gouvernement du Canada sur son site web.

Puisque le 30 septembre tombe un jour non ouvrable, les travailleurs peuvent prendre leur férié vendredi ou lundi, selon Emploi et Développement social Canada.

Voici les secteurs qui ont droit au jour férié de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation :