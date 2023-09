Legault promet de l’argent aux municipalités pour le logement

À défaut de pouvoir augmenter les transferts aux municipalités, François Legault assure qu’il ne leur enlèvera rien et promet de les aider à construire plus de logements, plus rapidement, dès le prochain « mini-budget », en novembre.

« Je ne veux pas scooper Eric (Girard, le ministre des Finances), mais il y a une mise à jour qui s'en vient en novembre », a rappelé le premier ministre, vendredi, devant les maires et préfets membres de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) réunis en congrès, à Québec.

« C'est certain qu'il faut qu'il y ait des sommes additionnelles pour le logement, et il va y en avoir en novembre, dans deux mois », a-t-il laissé miroiter.

« Ce qu'on veut dans le fond, c'est aider les municipalités à construire plus rapidement des logements », a résumé M. Legault.

« Un gros problème » partout

Le premier ministre du Québec, qui a accueilli en début de semaine ses homologues des autres provinces canadiennes et de la Nouvelle-Angleterre, a souligné que le manque de logements n’est pas uniquement au Québec.

« Quand je parle avec Doug Ford en Ontario, avec n'importe quel premier ministre du reste du Canada, c'est leur enjeu numéro un », a-t-il constaté.

Il s’agit d’un « gros problème » que partage aussi la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey. « Elle me disait qu'il y a des étudiants qui viennent plus étudier à Boston parce qu'il manque de logements », a raconté M. Legault.

Couverture cellulaire

Avant d’inviter le premier ministre à prendre la parole devant ses congressistes, le président de la FQM, Jacques Demers, a fait rigoler la salle en s’étonnant que le signal cellulaire pénètre aussi à l’intérieur du très bétonné Centre des congrès de Québec.

François Legault a saisi la balle au bon en réitérant son engagement d’améliorer la couverture cellulaire partout au Québec.

« C’est clair qu’on va respecter cette promesse qui est importante de brancher toutes les régions du Québec au cellulaire avant la fin du mandat », a assuré le chef caquiste.

Il y a deux semaines, le député caquiste Gilles Bélanger, à qui M. Legault avait confié le mandat de brancher toutes les régions à Internet, lors du précédent mandat, est sorti publiquement en pressant son gouvernement d’accélérer le pas en matière de couverture cellulaire.

« Pas question de couper »

François Legault a également réitéré sa promesse d’investir 470 millions $ pour aider les petites municipalités à conserver leurs services de proximité, comme l’épicerie et la station-service du village. « Ça va être livré », a dit le premier ministre, qui n’en a toujours pas précisé les modalités, un an après en avoir fait l’annonce, en période électorale.

Aux maires et préfets qui aimeraient revoir leur pacte fiscal avec le gouvernement, François Legault a répété qu’il n’y a « pas de marge de manœuvre à Québec ».

« Il n’est pas question qu’on augmente les impôts, même si on les a diminués, on est encore dans le plafond quand on se compare avec nos voisins », a-t-il expliqué.

« Les revenus du gouvernement du Québec ont augmenté de 21 %, mais les transferts aux municipalités ont augmenté de 31 % », a observé le premier ministre. Malgré cela, « il n’est pas question de couper » dans les sommes versées aux municipalités, a-t-il juré.

