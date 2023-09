Les Alouettes privés de leur meilleur receveur de passes

Malgré un dossier de 4-10 depuis le début de la saison, le Rouge et Noir ne représente pas une proie facile pour les Alouettes, d’autant plus que le club montréalais sera privé des services du receveur de passes Austin Mack, samedi dès 16h, à Ottawa.

Aux prises avec une blessure à une cuisse, Mack a été placé sur la liste des éclopés pour un match par les Alouettes. En 14 parties, le receveur américain a déjà obtenu 1057 verges par la voie des airs, loin devant son compatriote Tyler Snead, le deuxième meilleur receveur à Montréal, cette saison, avec 583 verges.

Mack pourrait être de retour au jeu le lundi 9 octobre, à Montréal, alors que la formation montréalaise et le Rouge et Noir s’affronteront dans un deuxième match consécutif.

Avec ou sans Mack, les Alouettes (7-7) n’ont aucunement l’intention de prendre le Rouge et Noir à la légère. Pour cause, l’équipe ottavienne est plus menaçante que ce qu’indique sa fiche.

«Je suis heureux pour les gars dans le vestiaire, ils ont toujours cru en eux-mêmes, même quand les autres ne croyaient plus en eux, commentait l’entraîneur-chef du Rouge et Noir, Bob Dyce, après le gain de 36 à 28 obtenu la semaine dernière, à Ottawa, contre les Roughriders de la Saskatchewan. Ces gars-là ont une grande détermination, et c’était magnifique de voir qu’ils ont été récompensés par une victoire.»

Dustin Crum à surveiller

Au cœur de la progression du Rouge et Noir, le quart-arrière Dustin Crum, âgé de seulement 24 ans, trouve ses aises dans la Ligue canadienne de football (LCF). Face aux Roughriders, l’Américain a complété 21 de ses 26 passes pour cumuler 243 verges de gains par la voie des airs. Il a obtenu deux touchés par la passe en plus d’atteindre lui-même la zone des buts à une occasion à l’aide d’une course.

En plus de savoir distribuer le ballon, Crum est justement à surveiller au sol. Le demi offensif Devonte Williams demeure la principale arme du Rouge et Noir à ce niveau, mais le quart-arrière peut aussi courir avec le ballon.

Un 100e sac pour Shawn Lemon?

Chez les Alouettes, le travail des joueurs de la ligne défensive risque d’être particulièrement important. Shawn Lemon pourrait d’ailleurs se servir du match de samedi ou encore de celui du lundi de l’Action de Grâce pour atteindre le plateau des 100 sacs en carrière dans la LCF.

«C’est un bel accomplissement dans une carrière sur le long terme et il faut lever notre chapeau à celui qui peut y parvenir», a indiqué l’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas, à propos de l’exploit à la portée de Lemon.

Pour une place dans les éliminatoires

Au niveau collectif, les Alouettes ont surtout l’occasion d’assurer leur qualification pour les éliminatoires en battant le Rouge et Noir.

«Nos joueurs sont bien au courant qu’une victoire pourrait nous permettre d’assurer une participation aux éliminatoires, car ça fait partie des objectifs, a noté Maas. La première étape avant de penser à plus loin est de se qualifier pour les éliminatoires.»