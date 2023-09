Les Canadiens plus créatifs pour trouver des prénoms

Selon le plus récent rapport de Statistique Canada, les Canadiens sont de plus en plus nombreux à faire preuve de créativité avec le prénom de leur enfant.

Selon le dernier rapport de l’organisme, 86 % des prénoms étaient considérés comme uniques ou rares en 2022. Un prénom est considéré ainsi lorsque quatre enfants ou moins le portent au pays.

Statistique Canada a seulement publié les noms de la liste de 2022 attribués à cinq bébés ou plus.

Parmi les noms les plus rares chez les garçons, Abdul-Rahman, Abdalla et Ellison ont été les prénoms de cinq garçons. Chez les filles, Ciel, Dotti et Divisha ont également servi à nommer cinq enfants.

En entrevue à Global News, la démographe Claudine Provencher a cependant offert une précision.

« Cela signifie en réalité que 14 % de tous les prénoms existants sont partagés par 84 % des nouveau-nés nés en 2022 », a-t-elle dit.

À l’inverse, donc, cela veut dire que seulement 16 % des nouveau-nés portaient un nom unique ou rare.

Les données obtenues par Global News montrent d’ailleurs que 6458 prénoms sont partagés par la majorité des nouveau-nés en 2022.

Chez les garçons, Noah, Liam et William étaient les noms les plus populaires l’an dernier, tandis que Olivia, Emma et Charlotte se situaient au sommet chez les filles.

Cinq fillettes portent ces noms :

Ciel

Dotti

Divisha

Devorah

Emelyn

Émilie-Rose

Erum

Evelynne

Amoura

Brigid

Hermione

Jaime

Karma

Lamees

Lylou

Loza

Maimouna

Patience

Perle

Sona

Cinq garçons portent ces noms :

Abdul-Rahman

Abdalla

Ellison

Alain

Edric

Elyjah

Jesper

Jedson

Kendrik

Loyal

Maclin

Mohamed-Ali

Osama

Rafe

Primo

RJ

Sirius

Stan

Thunder

Zackery