Les inondations de New York forcent le report de matchs de la LNH et de la MLB

Les pluies torrentielles ayant causé des inondations importantes dans la région newyorkaise a contraint la Ligue nationale de hockey (LNH) à reporter le match hors-concours prévu entre les Rangers et les Islanders à l’UBS Arena, vendredi soir, tandis que la course aux séries dans la Ligue nationale de baseball pourrait connaître son dénouement un jour plus tard.

Le duel préparatoire de la LNH aura plutôt lieu le lendemain à 19 h, puisque les fortes précipitations de la nuit constatées dans le nord-est des États-Unis ont mené à une déclaration de l’état d’urgence par la gouverneure de l’État, Kathy Hochul. Les routes inondées et la paralysie partielle du système de métro rendent les déplacements difficiles aux alentours de la mégalopole, mais aussi dans des secteurs plus éloignés comme celui de Long Island, où évoluent les Insulaires.

EN IMAGES | New York inondée par des pluies torrentielles, son métro en partie paralysé

Cependant, la situation des Marlins de Miami, qui ont vu leur partie de jeudi au Citi Field de New York interrompue en début de neuvième manche, est plus complexe. Au cœur d’une bataille intense pour l’obtention d’une place en éliminatoires, elle a inscrit deux points en début de neuvième manche pour prendre les devants 2 à 1 contre les Mets. Il y avait deux retraits au tableau indicateur quand la joute a été stoppée.

Aussi, les ligues majeures prévoient terminer l’affrontement lundi après-midi, soit au lendemain de la date initiale de la fin du calendrier régulier. Comme l’indique un règlement du circuit Manfred, un match suspendu doit être complété si les conditions météorologiques ont forcé son arrêt durant une manche et que la formation visiteuse a pris l’avance sans que l’adversaire n’ait eu l’occasion de frapper.

Au classement, Miami détient le dernier laissez-passer donnant accès aux séries dans la Nationale, mais sa priorité sur les Cubs de Chicago est d’une demi-partie seulement. Les Marlins visiteront les Pirates de Pittsburgh en fin de semaine.

Par ailleurs, la rencontre Phillies-Mets de vendredi a été déplacée à samedi, de sorte que les deux clubs disputeront un programme double.