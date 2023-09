LNH: du renfort chez les Sénateurs

Les Sénateurs d'Ottawa ont engagé l'ancien joueur de la LNH Steve Staios à titre de président des opérations hockey, vendredi.

C'est le nouveau propriétaire de l'équipe, Michael Andlauer, qui a procédé à cette embauche.

«Je suis très excité que Steve me rejoigne à Ottawa pour mener nos opérations hockey, a souligné Andlauer dans un communiqué. J'ai travaillé avec Steve pendant plusieurs années et je sais qu'il renforcera notre équipe avec perspicacité au niveau hockey, son souci du détail, son engagement à l'excellence et son enthousiasme pour le jeu et les joueurs.»

Auparavant, Staios était dans l'organisation des Oilers d'Edmonton à titre de conseiller spécial pour le service des opérations hockey.

En tant que joueur, Staios a disputé 1001 parties dans la LNH, amassant 220 points avec les Canucks de Vancouver, les Bruins de Boston, les Thrashers d'Atlanta, les Oilers, les Flames de Calgary et les Islanders de New York.