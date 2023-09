Mobilisation pour l’environnement: la «rage» climatique se fait sentir à Québec

Des centaines de militants se sont mobilisés à Québec vendredi pour faire état de l’urgence climatique et dénoncer « l’inaction politique » en matière d’environnement invitant également le gouvernement à agir avant qu’il ne soit trop tard.

De nombreux étudiants provenant de différents établissements scolaires de la capitale nationale étaient en grève pour l’occasion.

Nicolas St-Pierre

Plusieurs en ont profité pour faire savoir qu’ils en ont marre de « devoir sortir dans la rue pour faire avancer la cause climatique » qui n’est toujours pas prise au sérieux par les différents gouvernements selon eux.

« On est tanné et c’est pour ça que cette semaine, c’est une semaine de rage climatique. On est en colère et on veut que les choses changent parce que c’est encore le temps d’agir avant qu’il n’y ait plus de retour en arrière possible », précise Camille Lambert-Deubelbeiss, qui a participé à l’organisation de la mobilisation.

Nicolas St-Pierre

« Je ne sais pas ce que ça va leur prendre pour comprendre qu’il faut agir immédiatement, mais si les feux de forêt de cet été et les inondations ne leur allument pas une cloche, le gouvernement a un sérieux problème », a ajouté Maude Beaulieu, une manifestante rencontrée par Le Journal qui était visiblement très en colère.

Au diable l’Assemblée nationale

Contrairement aux années précédentes où une marche se terminait à l’avant de l’Assemblée nationale, les organisateurs ont préféré tenir l’événement au coin du boulevard Charest et de la rue de la Couronne pour une raison bien précise.

« On a décidé de ne pas aller devant l’Assemblée nationale parce que manifestement, le gouvernement fait la sourde oreille depuis des années et même des décennies. On espère rejoindre plus de gens qui vont vouloir exiger des changements avec nous », explique Mme Lambert-Deubelbeiss.

C’est donc armé de craies que les manifestants ont profité de chaque moment où la circulation s’arrêtait pour laisser place aux piétons pour transformer la route en véritable fresque remplie de dessins et de messages liés à leurs revendications.

Nicolas St-Pierre

« On le fait pour nous, mais on le fait également pour nos enfants et nos petits-enfants. À un moment donné, c’est assez, il faut faire quelque chose et c’est urgent », a conclu une dame âgée qui s’est, elle aussi, prêtée au jeu.