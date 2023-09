Moment de vérité dans Jean-Talon: Québec solidaire porte l’espoir d’une génération

Lundi, il y aura une élection partielle à Québec, dans la circonscription de Jean-Talon. Une partielle est toujours l’occasion d’envoyer des messages. Et des messages, il y en aura !

À en croire certains analystes, ça serait une course entre le CAQ et le PQ, mais attention : Québec solidaire progresse dans la région de la Capitale-Nationale et tout n’est pas joué.

Travailleurs, étudiants et messages

Sur fond de négociations en panne dans le secteur public et de la menace toujours présente d’une loi matraque pour imposer la volonté de l’employeur, les solidaires portent un message d’espoir.

L’espoir des infirmières qui ont vu leur ordre professionnel truquer des notes de passage, provoquant l’échec de finissantes qualifiées, sans que le gouvernement de la CAQ daigne lever le petit doigt.

L’espoir des résidents de Limoilou qui se font empoisonner avec des quantités de particules de métal dans l’air qui dépassent largement les normes, sans que leur gouvernement agisse pour les protéger.

L’espoir d’une nouvelle génération lasse de débats stériles qui tournent en rond et qui ne représentent en rien leurs valeurs et leurs priorités. Cette génération est largement représentée dans cette circonscription où se trouve l’Université Laval. La vraie question est de savoir s’ils iront voter lundi.

Virage à droite du PQ

Le PQ avait fait un bon coup en recrutant un avocat avec de l’expérience dans des ONG comme candidat pour la partielle.

Le problème pour sa crédibilité, c’est que lorsqu’on lui a demandé s’il croyait toujours que le racisme systémique était un problème réel, il a fait semblant de ne jamais y avoir cru. Pourtant, c’était un principe de base d’une des organisations où il a siégé au conseil d’administration.

Le candidat a tenté de plaider que ça ne voulait pas nécessairement dire qu’il adhérait à ce principe de base de l’organisme qu’il aidait à diriger. Pour les principes, on repassera.

Simultanément, le PQ a effectué un retour à l’intolérance qui avait tristement marqué la course au leadership pour remplacer Pauline Marois.

Lorsque PSPP s’est lamenté des « idéologies de la gauche radicale qui sont imposées » dans des dossiers comme l’identité du genre, les masques sont tombés.

Il s’agissait là d’un retour à droite pour le PQ, bien assumé et sans gêne qui a été révélé, et ce, peu importe l’image de leur chef.

Vote stratégique

Parfois les électeurs se sentent obligés de faire des choix stratégiques. S’ils savent que c’est peine perdue pour leur parti, ils décident de voter soit pour le parti le plus près de leurs idées qui a une chance, soit pour bloquer celui qu’ils aiment le moins.

Ce n’est pas idéal, car on voudrait toujours pouvoir voter son premier choix, mais c’est une réalité politique.

Jean-Talon fut longtemps un fief libéral. Mon ancienne collègue à l’Assemblée nationale, Margaret Delisle, a repris du service pour encourager et aider la candidate libérale, qui me semble aussi qualifiée qu’intéressante. Le hic, c’est que le Parti libéral, toujours sans chef, est en ce moment sans espoir, malheureusement pour elles.

Lundi, on serait censé apprendre lequel des deux partis nationalistes de droite, la CAQ ou le PQ, va l’emporter dans Jean-Talon.

Mais ce sont les électeurs qui auront le dernier mot, et le message qu’ils enverront portera bien au-delà de Sillery et Sainte-Foy.

À voir aussi :