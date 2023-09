NFL: Nos prédictions pour la semaine 4

Combien de temps avant que les Jaguars déménagent de façon permanente de Jacksonville à Londres ? La question, qui pouvait paraître ridicule il y a quelques années à peine, devient de plus en plus légitime.

Pour la première fois depuis que la NFL a commencé à présenter des matchs à Londres, en 2007, les Jaguars y seront deux semaines de suite. Après le duel face aux Falcons ce dimanche au Wembley Stadium, ils affronteront les Bills dimanche prochain à Tottenham.

C’est en quelque sorte une façon pour la NFL de mesurer à quel point une équipe s’acclimate à cette situation, avec deux matchs consécutifs en sol européen.

Il y a toutefois d’autres facteurs plus importants qui laissent croire que les Jaguars pourraient éventuellement traverser l’océan pour de bon.

Évidemment, comme on l’a vu à maintes reprises dans d’autres marchés, la menace vient de l’intérieur même de l’organisation.

Les Jaguars, sans la moindre subtilité, ont brandi récemment l’épouvantail d’un possible déménagement si l’argent public n’est pas utilisé pour financer la moitié des rénovations au stade de l’équipe pour la sympathique somme de deux milliards.

« S’il y a un référendum, la question devrait être : voulez-vous garder les Jaguars à Jacksonville ? » a dit sans retenue le président de l’équipe, Mark Lamping, dans les dernières semaines.

Un sondage dévastateur

Il s’agit, à ce jour, de la menace la plus directe que l’équipe a envoyée aux citoyens de Jacksonville. Et si les bonzes des Jaguars pensent que la ville tremble à l’idée de perdre l’équipe, ils se mettent un doigt dans l’œil.

Selon le Jacksonville Business Journal, un sondage mené par l’Université North Florida révèle que seulement 6 % des répondants estiment que la ville devrait débourser un milliard sur les deux qui seront nécessaires afin de refaire une beauté au EverBank Field, qui n’a que 28 ans.

Pas 50 %, pas 25 %, mais 6 % ! Ce n’est pas tout. Le même sondage indique que seulement le tiers des répondants accepterait d’aller jusqu’à une participation de 500 millions de la ville, plutôt que le milliard attendu. Il y a 47 % des répondants qui ont pour leur part indiqué qu’il fallait dire non, coûte que coûte, même si la conséquence était de perdre l’équipe.

Ce n’est pas exactement ce que l’on appelle un appui béton pour les plans de l’équipe. C’est bien sûr le jeu habituel des négociations, mais quand on sait que la fortune du propriétaire de l’équipe, Shadid Khan, est évaluée à 12,2 milliards, il semble inconcevable qu’il se montre aussi gourmand à l’endroit de ceux qui alimentent son compte bien garni.

Khan est d’ailleurs déjà bien familier avec le marché anglais, lui qui est aussi propriétaire du F.C. Fulham, en Premier League.

Des projets pour Londres

Il est loin d’être clair que les Jaguars feront le saut permanent à Londres, même s’ils y jouent chaque année depuis 2013. Premièrement, l’équipe vient à peine d’investir dans son nouveau centre d’entraînement et ses bureaux à Jacksonville, à raison de plus de 120 millions $.

Le bail du stade est quant à lui valide jusqu’en 2030. À court terme, il est donc difficile d’imaginer la grande traversée de l’Atlantique.

De tels plans se dessinent toutefois longtemps avant de les mettre en branle. Parlez-en à Stan Kroenke, qui s’est bien foutu de la gueule des gens de St-Louis en achetant des années à l’avance un terrain à Los Angeles pour y déménager les Rams. Mark Davis n’a pas non plus négocié de bonne foi avec la ville d’Oakland lorsqu’il avait en poche une entente lucrative à Las Vegas.

Éventuellement, la NFL ne cache pas qu’elle aimerait implanter une division toute européenne à quatre équipes. En plus de Londres, elle lorgne déjà le marché allemand et compte dans les prochaines années présenter des matchs en Espagne.

Le projet d’étendre ses tentacules globalement passe peut-être davantage par une expansion qu’un déménagement, mais si une équipe doit bouger des États-Unis, ce sera certainement les Jaguars.

SEMAINE 4

JEUDI

MON CHOIX

Detroit à Green Bay LIONS

DIMANCHE

MES CHOIX

Atlanta à Jacksonville (À Londres) (9 h 30) JAGUARS

Miami à Buffalo (13 h) BILLS

Minnesota en Caroline (13 h) VIKINGS

Denver à Chicago (13 h) BRONCOS

Baltimore à Cleveland (13 h) BROWNS

Pittsburgh à Houston (13 h) TEXANS

LA Rams à Indianapolis (13 h) COLTS

Tampa Bay à La Nouvelle-Orléans (13 h) SAINTS

Washington à Philadelphie (13 h) EAGLES

Cincinnati au Tennessee (13 h) BENGALS

Las Vegas à LA Chargers (16 h 05) CHARGERS

Nouvelle-Angleterre à Dallas (16 h 25) COWBOYS

Arizona à San Francisco (16 h 25) 49ERS

Kansas City à NY Jets (20 h 20) CHIEFS

LUNDI

MES CHOIX

Seattle à NY Giants (20 h 15) SEAHAWKS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 11 en 16 (68,8 %)

TOTAL CETTE SAISON : 30 en 48 (62,5 %)

LES CHOIX DU JOURNAL

Falcons d’Atlanta (2-1) vs Jaguars de Jacksonville (1-2)

TROP PEU D’ÉQUILIBRE

Dans leurs deux victoires cette saison, les Falcons ont gagné en moyenne 170,5 verges au sol. Dans leur défaite, ils ont été limités à 44 verges au sol. En ce moment, même si l’attaque dispose d’excellentes options comme receveurs, le jeu aérien ne lève pas. Les Falcons doivent donc courir, mais les Jaguars ne concèdent que 84 verges par la course à chaque match. Il est difficile en ce moment de faire confiance au jeune quart Desmond Ridder. Les Jags vont venger leur humiliant revers de dimanche dernier. Jaguars par 4

Dolphins de Miami (3-0) vs Bills de Buffalo (2-1)

LE MATCH DE LA SEMAINE

Si vous aviez prévu un mariage dimanche, remettez à plus tard. Il ne faut rien manquer de ce duel qui s’annonce épique. L’attaque mirobolante des Dolphins fait face à la défense qui donne le deuxième plus bas total de points. On oublie facilement que les Bills sont bien capables aussi de marquer à la tonne. Josh Allen a lancé au moins deux passes de touchés dans ses 11 derniers matchs face aux Dolphins et montre une fiche de 9-1 lors des 10 derniers duels. On aura droit au bon Josh encore une fois. Bills par 4

Vikings du Minnesota (0-3) vs Panthers de la Caroline (0-3)

UNE VICTOIRE, ÇA URGE !

Les Vikings et les Panthers semblent déjà condamnés, avec leur fiche de 0-3. Depuis 1990, seulement quatre équipes ont pris part aux éliminatoires avec un tel dossier. Avec neuf revirements, les Vikings continuent de donner le ballon à leurs rivaux et leur ligne à l’attaque pourrait souffrir des assauts de Brian Burns. Cependant, l’attaque des Panthers est amorphe. Elle a montré plus de vie avec le vétéran Andy Dalton que le jeune Bryce Young, avec lequel il faut être patient. Vikings par 6

Broncos de Denver (0-3) vs Bears de Chicago (0-3)

LE DUEL DE LA HONTE

Tous les yeux étaient tournés vers Sean Payton et Russell Wilson en début de saison à Denver, mais finalement, c’est la défense qui est putride, avec 40,7 points concédés par match. La dégelée de 70 points face à Miami augmente cette moyenne, mais les Broncos ont quand même été atroces la semaine précédente face aux Commanders. Tout cela étant dit, les Bears leur mènent une rude compétition pour le titre de défense la plus abominable et sont incapables du moindre rythme à l’attaque. Broncos par 4

Ravens de Baltimore (2-1) vs Browns de Cleveland (2-1)

BON CHOC DE DIVISION

Les duels de la division Nord laissent toujours des traces et les Ravens ont déjà plusieurs blessés, notamment sur la ligne offensive et dans le champ-arrière, comme toujours. Lamar Jackson devra donc en faire beaucoup par les airs et au sol. Les Browns jouent du gros football défensivement, eux qui n’ont concédé qu’un seul touché offensif cette saison. Offensivement, Deshaun Watson a enfin bien paru dimanche, mais est ennuyé par une blessure à une épaule. Browns par 3

Steelers de Pittsburgh (2-1) vs Texans de Houston (1-2)

STROUD ÉPATE, MAIS...

CJ Stroud est le quart-arrière recrue qui connaît le meilleur départ avec 906 verges, quatre passes de touchés et aucune interception. L’unique bémol est qu’il n’est pas bien protégé, lui qui a encaissé 11 sacs du quart. C’est un gros problème lorsque de l’autre côté se dressent TJ Watt et Alex Highsmith. Les Steelers ont montré quelques signes vitaux à l’attaque à leur dernier match, mais ça demeure timide. La pression monte pour le coordonnateur offensif Matt Canada. Steelers par 6

Rams de Los Angeles (1-2) vs Colts d’Indianapolis (2-1)

RICHARDSON DE RETOUR

Après avoir raté un match en raison d’une commotion cérébrale, le quart recrue des Colts Anthony Richardson revient au jeu. Ce ne sera pas évident pour lui puisque les Rams n’ont concédé que 182 verges par la passe en moyenne. Les Colts étonnent toutefois au sol depuis deux matchs avec une certaine émergence inattendue de Zack Moss. Ce sera un duel intéressant entre les jeunes receveurs des Rams et la tout aussi jeune tertiaire des Colts. Colts par 3

Buccaneers de Tampa Bay (2-1) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (2-1)

REVOILÀ WINSTON ?

Les Saints devraient être privés de leur quart-arrière Derek Carr, mais Jameis Winston est un habitué du système. Reste juste à voir s’il saura contrôler sa passion brûlante pour les interceptions. Les Bucs, malgré deux victoires, ne sont pas opportunistes. Ils sont 30e cette saison avec seulement 37,5 % de leurs présences dans la zone payante qui se transforment en touchés. Les Saints, défensivement, sont troisièmes à ce chapitre. Leur défense aura le dernier mot. Saints par 4

Commanders de Washington (2-1) vs Eagles de Philadelphie (3-0)

LES EAGLES EN CONTRÔLE

Le seul élément chez les Eagles qui fonctionne plus ou moins bien cette saison, c’est l’attaque aérienne, avec 199 verges par match (23erang). Les Commanders sont 13e contre la passe, mais sont 22e contre la course. On peut encore s’attendre à une bonne dose de jeu au sol de la part des Eagles avec D’Andre Swift qui est en feu. Le front défensif des Eagles est plus dominant que jamais avec la recrue Jalen Carter qui brise tout. Sam Howell, qui encaisse les sacs plus vite que son ombre, en tremble. Eagles par 9

Bengals de Cincinnati (1-2) vs Titans du Tennessee (1-2)

PROBLÈMES DE PROTECTION

Le front défensif des Bengals a retrouvé du mordant lundi face aux Rams et pourrait récidiver face à la ligne offensive déplorable des Titans. À ce rythme, le quart Ryan Tannehill va finir par accuser son bloqueur Andre Dillard de négligence criminelle. Quant à Joe Burrow, il joue malgré la douleur et a montré des signes encourageants de progression en termes de chimie avec Ja’Marr Chase. Attention toutefois, les Bengals sont étonnamment 30e contre la course et Derrick Henry pourrait revivre. Bengals par 6

Raiders de Las Vegas (1-2) vs Chargers de Los Angeles (1-2)

ENCORE UNE LOURDE PERTE

La mauvaise nouvelle, c’est que les Chargers ont perdu les services du receveur Mike Williams pour l’année. Joshua Palmer et Quentin Johnston ont l’occasion de briller. La bonne nouvelle, c’est que Justin Herbert a été habitué à devoir fonctionner sans l’une ou l’autre de ses cibles de choix depuis son arrivée dans la ligue. La défense des Chargers déçoit, mais les Raiders se cherchent, avec ou sans Jimmy Garoppolo, qui est dans le protocole des commotions cérébrales. Chargers par 7

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (1-2) vs Cowboys de Dallas (2-1)

RETROUVAILLES POUR ZEKE

Ezekiel Elliott retrouvera ses anciennes amours des Cowboys, dans l’uniforme des Patriots. Ça tombe bien, il vient de connaître un bon match de 80 verges (5 verges par portée) et l’équipe semble vouloir l’intégrer davantage au plan de match. Il faut toutefois miser sur le fait que la défaite gênante de dimanche dernier pour les Cowboys face aux Cardinals n’était qu’une pomme de route. La ligne à l’attaque bancale des Patriots en aura plein les bras face à Micah Parsons et DeMarcus Lawrence. Cowboys par 5

Cardinals de l’Arizona (1-2) vs 49ers de San Francisco (3-0)

LA RÉALITÉ VA FRAPPER

C’est vrai, les Cardinals sont plus compétitifs que prévu. C’est vrai, Joshua Dobbs joue à un niveau intéressant pour un quart-arrière qui est arrivé en Arizona au dernier moment avant la saison, comme un cheveu sur la soupe. C’est vrai, il était impensable d’imaginer que l’attaque au sol logerait au sixième rang. C’est pas vrai, cependant, que les 49ers ne vont pas ramener cette équipe sur terre. La saison dernière, les deux confrontations ont été à l’avantage des Niners, par 76-23. Ça va encore faire mal. 49ers par 17

Chiefs de Kansas City (2-1) vs Jets de New York (1-2)

LES JETS S’ENLISENT

Les Jets semblent imploser de partout, entre des joueurs qui pointent les autres du doigt et des entraîneurs qui sont remis en question. Ce n’est pas exactement la recette pour renverser les Chiefs, surtout quand Zach Wilson demeure l’ingrédient principal. C’est un peu comme préparer une omelette sans œuf. Ça se fait, mais ça finit toujours par être dégueulasse. Les Chiefs marquent des points et on oublie que la défense ne donne que 13,7 points par rencontre, ce qui lui vaut le quatrième rang. Chiefs par 12

Seahawks de Seattle (2-1) vs Giants de New York (1-2)

DES RETOURS ATTENDUS

S’il y a un danger qui guette les Seahawks, c’est que leurs joueurs tombent comme des mouches. Au moins, ils devraient revoir leur excellent demi de coin Riq Woolen et surtout, le maraudeur Jamal Adams, qui appuiera le front pour mettre de la pression sur Daniel Jones. Incidemment, le quart-arrière des Giants en arrache toujours lors des matchs à heure de grande écoute et il sera toujours privé de l’arme numéro un de l’attaque, Saquon Barkley. Les Seahawks jouent bien sous les projecteurs. Seahawks par 7