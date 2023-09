Septuagénaire battue à Jonquière: une contre-expertise médicale demandée pour l’accusé

L’avocat de Gabriel Talbot, cet homme qui aurait battu une dame de 71 ans dans son logement de Jonquière en mai dernier, a demandé la confection d’une contre-expertise médicale pour son client.

C’est que Me Olivier Théorêt n'est pas d'accord avec le rapport psychiatrique qui indique que l'accusé pourrait être tenu criminellement responsable de ses actes. Le dossier est repoussé en janvier, le temps que ce nouveau rapport puisse être réalisé.

La fille de la septuagénaire qui a été sauvagement agressée est découragée. Elle ne comprend pas que le dossier judiciaire du présumé agresseur de sa mère soit encore reporté.

«Je trouve ça triste, parce que ma mère a eu une attaque violente, a indiqué Julie Tremblay. Ça fait peut-être la troisième fois qu'il passe en cour. La première fois je me suis dit “on n’a pas fini” la deuxième fois j'ai fait “ok” et là je trouvais ça ordinaire aujourd'hui [vendredi] de savoir que c'était remis encore.»

Pour l'avocat qui représente Gabriel Talbot, son client n'avait pas toute sa tête lorsqu'il aurait commis la violente attaque.

«La défense est assez claire dans le dossier. On pense qu'au moment des évènements, monsieur était non responsable pour cause de troubles mentaux», a évoqué Me Olivier Théorêt.

Talbot a un lourd passé judiciaire. Lors de l'agression, il était en libération conditionnelle après une sentence de 13 ans de pénitencier pour trois tentatives de meurtre.

Le dossier sera de retour en cour le 16 janvier prochain. «Le temps que notre expert puisse regarder les nombreux documents psychiatriques de M. Talbot. Par la suite, rencontrer M. Talbot, rencontrer des témoins et faire l'expertise après. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de pain sur la planche pour notre expert», a précisé Me Théorêt.«On est tristes, on a hâte de savoir où il s'en va pour savoir qu’il n’y aura pas de prochaine victime», a conclu Julie Tremblay.