Sommes-nous vraiment un peuple de râleurs, nous les Montréalais ?

Je n’en reviens pas à quel point on n’est jamais contents de rien à Montréal. En hiver, on se plaint qu’il fait trop froid ou pas assez. En été, ou bien il fait trop chaud, ou il pleut trop. Cette année, on s’est même plaint de la boucane que des feux de forêt dans le nord ont propagée jusqu’à Montréal, pendant que les pauvres habitants de l’Abitibi étaient obligés d’abandonner leurs maisons pour se réfugier dans des lieux sécuritaires. On voulait un REM et on l’a eu ! Au lieu de s’en réjouir, les habitants des immeubles situés en périphérie se plaignent du bruit qu’il fait. On veut le beurre et l’argent du beurre, et ça, c’est impossible !

Un gars heureux avec pas grand-chose

On est peut-être râleurs, mais je vous signale qu’on n’est pas les pires au monde, et que dans certains cas, on devrait l’être beaucoup plus.