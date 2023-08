Trop chère à rénover, une maison patrimoniale de Montréal est en voie d’être démolie

L’une des plus vieilles maisons de l’ouest de l’île de Montréal s’apprête à passer sous le pic des démolisseurs, car la réfection de ce bâtiment patrimonial est devenue trop coûteuse.

• À lire aussi: 3 véritables trésors uniques au monde se trouvent à Québec

• À lire aussi: Saint-Vallier: ancien presbytère transformé en élégant «bed & breakfast»

• À lire aussi: Plusieurs pertes crève-cœur de notre patrimoine bâti en 2022 malgré les changements à la loi

La municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue avait acheté la maison Michel-Robillard en 2019 dans le but d’en faire le chalet d’accueil du grand parc de l’Ouest, une promesse phare de la mairesse Plante.

Toutefois, le mois dernier, le conseil municipal de la petite municipalité a recommandé à l’unanimité de démolir la demeure patrimoniale datant de 1797.

Guillaume St-Jean

«Malheureusement, c’est la seule option, laisse tomber la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, Paola Hawa. Ça fait 10 ans qu’on lutte pour essayer de la protéger. Ça me fait beaucoup de peine.»

Le coût des travaux pour remettre en état la propriété, lourdement endommagée par les flammes en 2012, avait été estimé à 2,43M$.

Une aide de 1,5M$ venant de l’agglomération de Montréal et de Québec devait couvrir une bonne part des coûts.

Mais à la suite d’un appel d’offres au printemps dernier, la soumission la plus basse était de 4,3M$, soit au-delà des moyens de la municipalité de 5000 citoyens.

Courtoisie LAFONTAINE & SOUCY ARCHITECTES

Québec et Montréal interpellés

«J’ai frappé à toutes les portes pour avoir plus de sous», soupire Mme Hawa. Elle appelle Québec et Montréal à combler le manque à gagner, qu’elle chiffre à 1M$.

Or, les deux paliers de gouvernement n’entendent pas investir davantage pour l’instant.

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on avance que Sainte-Anne-de-Bellevue a déjà obtenu la subvention maximale du programme de rénovation de bâtiments patrimoniaux.

«Ce choix déchirant rappelle l’importance de mieux soutenir les municipalités dans la préservation du patrimoine bâti», souligne l’attachée de presse Catherine Cadotte.

Guillaume St-Jean

Le ministère de la Culture, lui, en réfère à la Ville, puisque c’est elle qui gère le programme de subventions.

«Ce sont des sommes importantes, mais dans le budget du grand parc de l’Ouest, c’est vraiment une goutte d’eau», regrette le directeur des politiques chez Héritage Montréal, Dinu Bumbaru.

L’agglomération de Montréal a déjà déboursé près de 100M$ pour acheter des terrains pour ce parc-nature de 30 km2.

Un «beau cabanon»

Dans tous les cas, la mairesse Hawa souligne qu’il «va falloir construire un autre chalet» à cet endroit, situé à un jet de pierre d’une future station du REM.

«On va devoir construire sans subvention patrimoniale et ça va probablement nous coûter [aussi cher]. On n’a pas beaucoup de sous. Ça va être un cabanon. Il va être beau ce cabanon par exemple», ironise-t-elle.

En voie de disparition

La disparition probable de la maison Michel-Robillard est particulièrement crève-cœur pour les défenseurs du patrimoine de l’ouest de l’île.

«C’est l’une des dernières traces du passé rural du chemin Sainte-Marie, alors qu’il y avait encore de nombreuses résidences anciennes au début des années 2000 sur cet axe», rappelle l’urbaniste Guillaume St-Jean.

Guillaume St-Jean

Deux granges-étables construites sur le même terrain et considérées comme «absolument splendides» par Héritage Montréal ont déjà disparu.

Depuis l’incendie de 2012, l’imposante demeure en pierre, alors propriété d’un promoteur, a été laissée à elle-même.

Guillaume St-Jean

La toiture a dû être retirée, les portes et fenêtres sont en mauvais état et l’intérieur est «irrécupérable», indiquent les documents d’appel d’offres.

«Un bâtiment qui a passé au feu finit toujours par se dégrader. On se demande pourquoi il n’y a pas eu des occupations transitoires en attendant», glisse M. Bumbaru.

En six dates

Autour de 1797: Construction de la maison de ferme pour Michel Robillard et sa famille.

1940: Un incendie ravage la demeure, alors connue sous le nom de ferme Braerob, mais elle est restaurée.

2012: Un autre incendie endommage lourdement la propriété.

2014: Citation comme immeuble patrimonial par la Ville.

2019: Sainte-Anne-de-Bellevue achète la maison pour 67 000$ afin d’en faire un chalet pour le grand parc de l’Ouest.

Juillet 2023 : Le conseil municipal décide de démolir la bâtisse.