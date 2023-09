Un homme arrêté à Las Vegas en lien avec l’assassinat du rappeur américain en 1996

Un homme a été arrêté à Las Vegas pour le meurtre du rappeur Tupac Shakur, selon plusieurs médias américains.

Duane «Keffe D» Davis a été arrêté tôt vendredi matin, bien que la ou les accusations exactes ne soient pas claires.

Une inculpation officielle est attendue plus tard vendredi, selon certaines informations.

Cette arrestation représente une percée tant attendue dans cette affaire qui a frustré les enquêteurs et fasciné le public depuis que la vedette du hip-hop a été tuée à Las Vegas il y a 27 ans.

Rappelons que le célèbre artiste hip-hop a été abattu le 7 septembre 1996 à Las Vegas et est décédé à l’hôpital six jours plus tard des suites de ses blessures, à l’âge de 25 ans.

Tupac avait assisté à un match de boxe avec Suge Knight à Vegas le jour où il a été tué. Il était dans une berline noire sur le boulevard Las Vegas lorsqu’une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté et a ouvert le feu.