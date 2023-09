VALLIÈRES, Diane



À l'hôpital Laval de Québec, le 12 septembre 2023, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Diane Vallières, épouse de monsieur Serge Robitaille. Elle était la fille de feu Marcel Vallières et de feu Pauline Gaumond. Native de Québec, elle demeurait à Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléancesà compter de 10h jusqu'à 11h30 au :Outre son tendre époux Serge, elle laisse dans le deuil sa fille adorée Marie-Ève (Mario Baillargeon); ses deux petits amours : Zach et Naomi; ses soeurs : Linda (Réjean Rondeau) et France (feu Eric Tremblay); ses beaux-parents : Denise Létourneau et Magella Robitaille; son beau-frère André Robitaille (Mélanie Ouimet) ainsi que plusieurs oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Clinique d'oncologie de l'hôpital Laval pour leurs bons soins prodigués à Diane surnommée affectueusement Madame Bonbons. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don adressé à la Fondation québécoise du cancer sise au 190, rue Dorchester sud, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9. Des enveloppes seront disponibles lors des funérailles.