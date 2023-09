VALIN, Gilberte



Gilberte Valin nous a quittés le 14 septembre 2023 à l'âge de 86 ans. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Valin et de feu madame Maria Couture. Cette dernière année elle demeurait à Montréal.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Chantal et Martin Gosselin (Lucie Brassard), Suzanne Tremblay (feu Denis Gosselin); sa sœur Julienne; ses petits-enfants : Christopher, Alexandra (Manuel Boyer), Juliette, Charles, Sofia; son arrière-petite-fille Emmy Boyer. Elle laisse également dans le deuil ses ami(e)s, entre autres ceux de la Résidence et de la chorale Le Gibraltar et ceux de la Résidence l'Elogia, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Elle est allée rejoindre son fils adoré Denis Gosselin qui l'a précédée en 2019; ses frères et sœurs : Roméo, Grégoire, André, François, Paul, Marcel, Isidore, Madeleine, Jeannette, Yvonne et Pauline.La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile, CLSC Rosemont et plus spécifiquement au Dr Anne-Marie Venne, ainsi qu'à l'Hôpital Laval de Québec, particulièrement au Dr Mario Sénéchal. Tous se souviendrons de son sourire, sa bonne humeur, son courage, sa positivité et de sa belle voix de soprano. Chorale V'là l'bon vent dans son jeune temps. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec, 630 rue Sherbrooke Ouest, bureau 200, Montréal, Québec, H3A 1E4, téléphone : (514) 871-1551, site web : https://www.coeuretavc.ca/ ou à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, G1J 5B3, téléphone : 418 657-5334, site web : https://cancerquebec.ca/