LEBRUN, Micheline



À la Résidence Côté Jardins, le 11 septembre 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Micheline LeBrun, veuve de monsieur Paulo Bélanger. Elle était la fille de feu dame Gabrielle Turbide et de feu monsieur Pierre LeBrun. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 7 octobre 2023 de 9 heures à 11 heures. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gino (Josiane Couture), Enrico (Mélanie Chabot-Plante), Dave (Sonia Donnelly) et Julie Bilodeau qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie, un merci spécial pour son grand dévouement; ses petits-enfants Bélanger: Bryan, Charlie, Jérémy, Pierre-Antoine, Ludovick et Maïka; son arrière-petite-fille Embry-Rose ainsi que de nombreux frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins, 4770, rue St-Felix, St-Augustin (Québec), G3A0K9, tél.: 418-780-8179, www.fondationjhsl-cj.com