RAINVILLE, Jacqueline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 5 septembre 2023, à l'aube de ses 93 ans, est décédée madame Jacqueline Rainville. Elle était l'épouse de feu monsieur Raymond Couture, fille de feu madame Berthe Giroux et de feu monsieur Jean-Baptiste Rainville. Native de Saint-Prime au Lac Saint-Jean, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 14h30.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Suite à la cérémonie, l'inhumation des cendres se tiendra au cimetière de Saint-Henri de Lévis à 16h. Elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs : Cécile Doyle (feu Gérard Rainville) et Simone Hickey (feu Robert Couture, Joseph Maingot), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s très précieux dans sa vie. Les familles Rainville et Couture désirent remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour les soins de qualité qu'elle a reçus. Merci également au personnel du Manoir Manrèse pour leur dévouement.