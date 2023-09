LÉVESQUE-BEAUDRY, Édouard



À la Maison Michel-Sarrazin, entouré de l'amour des siens, le 15 septembre 2023, à l'âge de 31 ans, est décédé paisiblement monsieur Édouard Lévesque-Beaudry, époux de madame Stéphanie Fiset. Il était le fils de feu madame Chantal Lévesque et de monsieur Martin Beaudry. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13 h à 16 h, suivi d'uneen toute simplicité à son image. Il laisse dans le deuil son épouse Stéphanie et ses filles : Sophia et Julia-Rose, sa famille : Marie Claire (Gilles Thériault), Maxim, Alexandra, Gabrielle (Charles Pilon), Michelle, Florence, Emmanuelle, ses beaux-parents: Martin (Nancy Girard), ses beaux-frères et belles-soeurs : Alexandre (Megan Deslongchamps) David (Claudia Langlois), Alicia, ses cousins, cousines et de nombreux amis(es) et collègues de travail. La famille tient à remercier tout spécialement la Dre Karine St-Hilaire, Ariane Côté-Paquet, Judith Rousseau et l'équipe des soins palliatifs du CIUSSS de la Capitale-Nationale, la Dre Zhixia Rong, la Dre Eve Simoneau, le personnel du CHUM et du CHU de Québec, Anne-Marie Harvey, François Rainville et tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués à Édouard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin ou au Fonds Pascal T. Lafontaine sur la recherche pour les sarcomes.