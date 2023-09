Lucie Boulet



À l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, après un combat acharné contre le cancer du cerveau, le 4 août dernier, entourée de sa famille, est décédée à l'âge de 63 ans, Me Lucie Boulet, avocate. Me Boulet a fait du droit familial sa passion et tout au long de sa carrière, son travail a été reconnu par ses pairs pour son éthique, sa rigueur, sa détermination et son acharnement. C'est malheureusement avec un immense chagrin qu'elle a dû abandonner sa pratique et ce monde qu'elle aimait tant.Me Boulet, passionnée de voyages, mère et grand-mère aimante, investie et formidable, manquera assurément à tous en raison de son décès prématuré.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Claude Brien; ses filles Marie-Ève Noël et Catherine Noël (Gabriel Tremblay); ses sœurs Martine (John Keyes) et Brigitte (Claude Tremblay). Elle laisse avec regret ses 5 adorables petits-enfants : Maxime, Rosalie, Florence, Antoine et Anne-Sophie. Elle laisse également dans le deuil neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux amis et collègues.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laL'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.La famille aimerait également remercier et souligner le travail exceptionnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale de Québec ainsi qu'au personnel des soins palliatifs du CLSC Sainte-Foy/Sillery.Un merci particulier au Dr François Aubin pour sa présence et son écoute.Et comme elle le disait souvent…Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don auRegroupement des Maisons pour femmes victimes de violence conjugalehttps://maisons-femmes.qc.ca/faire-un-don/