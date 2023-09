CHABOT MONTMINY, Céline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 septembre 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Céline Chabot, épouse de feu monsieur Jean-Luc Montminy. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Nicole Bélanger), Jean (Denyse Claveau), Rémi (Lucie Bergeron), Fabien (Lucie Dubois), Christianne (Denis Bergeron), Denis (Line Pelletier) ainsi que ses petits-enfants : Pierre-Luc (Laurie), Marie-Claude (Ioan), William, Samuel (Raphaëlle) et Carolanne (François); ses 2 arrière-petits-enfants Alex et Alicia; son frère le Père Gilles et sa soeur Lucie; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Montminy, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Manoir Le Beau Rivage de St-Gilles et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins à notre mère.où la famille vous accueillera à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à la :