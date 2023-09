MURPHY, Guy



À son domicile, le 20 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé, paisiblement et entouré de l'amour des siens, monsieur Guy Murphy. Il était l'époux de feu Claudette Lever, puis le conjoint de madame Margo Crofton. Il était le fils de feu Lydia Blais et de feu John Murphy. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30 à 15h30.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe des 40 dernières années, Margo Crofton; ses enfants : Robert (Josée Dubuc), Denis, Mark (France St-Arnaud) et Nancy (René De Coster); ses petits-enfants : Kevin (Erin Murphy), Andrew (Brittany Davis), Carl (Valerie Hervieux) et Elizabeth; ses arrière-petits-enfants : James, Skylar et Judith Murphy; ses beaux-frères et belles-soeurs : Fernande (feu Tom Murphy), Martine Lever (feu Jean Cauchon), Madeleine Lever (feu Laurent Boulet), Janet Crofton (René Boyer), Gordon Crofton (Lise Alain) et Lawrence Crofton (Luce Quirion). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux autres parents et ami(e)s, plus particulièrement Jacqueline et Maurice Nolin, de même que Jacques Mecteau. La famille tient à remercier tout spécialement toute l'équipe du CLSC de Chauveau, ainsi que celle des soins palliatifs, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site Web : www.fondation-iucpq.org.