Docteur Pierre Morency est décédé paisiblement samedi le 16 septembre 2023 à l'unité des soins palliatifs de !'Hôpital Saint-François d'Assise, victime d'un cancer. Il a profité de ses derniers jours pour remercier les membres de sa famille, ses amis, ses proches et raconter des bribes de la merveilleuse vie qu'il a eue. Il est parti sereinement retrouver l'amour de sa vie, sa chouette, sa collaboratrice hors-pair, sa compagne de toujours, Louise.La famille vous accueillera aule samedi 7 octobre de 9 h à 19 h etde 9 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com.Il laisse dans le deuil ses trois filles, Sylvie, Hélène et Catherine; son fils Pierre, sa belle-fille, Jessy-Ann; ses petits-enfants, Jonathan, Sarah, Laurence, Charlie, Timmy, Jaimee, Amy, Jesse, Félix, Xavier, Sophia, Heidi et Edouard; ses arrière-petits-enfants, Émile et Mathilde; son frère et ses soeurs, Denis (Nicole Fournier), feu Michèle (Robert Giroux), Claire (feu André Godbout), Thérèse; ses beaux-frères et belles-soeurs, France (Reynald Côté), René, Marie (feu René Bérubé) et Michelle (André Bédard) ainsi que de nombreux neveux et nièces.li laisse également dans le deuil les membres des familles Morency, Fortier, Vézina et Doré, ainsi que les nombreux collègues et amis rencontrés au fil des ans à travers ses multiples implications et celles de feu son épouse Louise.Le docteur Morency laisse également dans le deuil de nombreux patients qu'il a écoutés, accompagnés et soignés pendant ses 57 ans de pratique comme médecin de famille à Charlesbourg. Il aura contribué de façon exceptionnelle au monde de la médecine familiale et ce avec coeur, dévouement et intelligence. Il visait une pratique empreinte d'humanité centrée sur le patient.Ses filles souhaitent particulièrement remercier pour leur présence et leur dévouement son frère Denis et sa belle-soeur Michelle. Elles remercient aussi la Dre Anne Savard, M. Éric Caron et autres collègues qui ont su rendre hommage à l'intelligence et la curiosité de Pierre dans ses derniers jours. Un gros merci aussi à l'équipe extraordinaire des soins palliatifs de l'hôpital Saint­ François d'Assise qui lui ont offert avec générosité et doigté le confort et les soins requis. Il était immensément reconnaissant d'être si bien traité et entouré.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5, téléphone : 418 - 525-4444,site web: https://www.chudequebec.ca/accueil.aspx