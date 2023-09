TREMBLAY, Pauline Chalifour



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 25 septembre 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Pauline Chalifour, épouse de feu M. Roland Tremblay. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 13h50.et de là au cimetière Saint-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil son frère Richard (feu Pierrette Paré) ; son beau-frère et ses belles-soeurs : feu Armand (Jeannine Boudreault), Adrien (Hélène Simard), feu Fernand (Yolande Fiset), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre Yvette (Lucien Therrien), Maurice (Eva Tremblay), Armand (Jeannine Roussel), Jeannette (Anatole Fortier) et Raymond ; de la famille Tremblay : Cécile (Paul-Eugène Noël) et Ferdinand. La famille remercie sa filleule Mme Lise Lacasse pour sa disponibilité et sa bienveillance. Un remerciement au personnel du Centre d'hébergement du Fargy pour les bons soins prodigués.