BOULET MICHAUD, Blandine



Le 27 août 2023, à la résidence Riviera de Laval, Blandine a clos le chapitre de sa vie terrestre. Elle a commencé cette vie nouvelle, porteuse de l'espérance que sa foi lui permettait d'entrevoir. L'y ont accueillie son compagnon de vie pendant 57 ans, feu Marcel-André Michaud; son père, feu Louis-Philippe Boulet pour qui elle a gardé une admiration toute sa vie; sa mère, feu Thérèse Hudon; et sa sœur, feu Cécile. Nous serons plusieurs à nous souvenir d'elle, de son plaisir à rassembler les gens autour de sa table qu'elle savait garnir par ses talents : ses fils Nelson (Marie Gagnon) et Langis (Maryse Petitpas) et ses deux petites-filles adorées, Anne-Sophie et Elisabeth; ses beaux-frères et belles-sœurs Roland Michaud, Denise Michaud (feu Guy Chaton), feu Louise Michaud (Gérald Béland) et feu Paul Michaud (feu Jocelyne Cousineau), de même que ses filleuls Francine Parent et Christian Michaud, ainsi que tous ses autres neveux et nièces; tout comme ses cousins et cousines des familles Hudon, Boulet, Champagne et Gagné de même que ses voisins de la 8e avenue et ses amis. Née à La Pocatière et établie à Laval depuis quelques années, Blandine aura mené une carrière au service de nombreuses institutions dont la Faculté d'Agriculture de l'Universalité Laval (alors établie à La Pocatière), le diocèse de Sainte-Anne auprès de Monseigneur Bruno Desrochers et de Monseigneur Charles-Henri Lévesque, puis la Bibliothèque du Cégep, l'Amicale des Anciens du Collège de Sainte-Anne et la Fondation Bouchard. Son dernier dévouement professionnel a été dédié aux patients comme membre de l'équipe du Centre-Vision Michaud-Baril. La famille est reconnaissante au personnel de la résidence Riviera pour leurs soins attentionnés qui ont adouci les derniers mois du passage de Blandine parmi nous. Ses parents et ses amis sont invités à venir lui rendre un dernier hommage aude 12h à 14h15., et sera suivi de l'inhumation des cendres au cimetière des Pins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons au Fonds d'études Charles-François-Painchaud, 100, 4e avenue, La Pocatière, QC, G0R 1Z0 - Don en ligne: www. amicale@leadercsa.com.