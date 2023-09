86 000 enfants exploités dans les mines de Madagascar

Des mines de Madagascar à ici, la lithothérapie est une industrie sans scrupule, qui génère des milliards de dollars au nom du bien-être, dans l’indifférence des ravages qu’elle crée sur son passage. Notre Bureau d’enquête est allé à Madagascar, principal pays producteur de pierres de guérison. Nous avons vécu de l’intérieur la réalité choquante de travailleurs, parfois adolescents, qui approvisionnent notre quête du bonheur, au péril de leur vie.

Les pierres utilisées de façon ésotérique pour leurs présumées vertus guérisseuses sont issues d’une industrie mondiale alimentée par des enfants. Un million de garçons et de filles dans le monde travaillent dans les mines : l’une des pires formes de travail des enfants, selon l’Organisation internationale du Travail (OIT).

« Chaque année, un nombre inconnu d’enfants perdent la vie », écrit l’OIT sur son site web. « Les risques sont si évidents et si extrêmes qu’aucune excuse – même la pauvreté – ne saurait être invoquée pour justifier l’existence du travail des enfants dans les mines. »

Badisto, Yasmine, Santatra... Ces adolescents, croisés par notre Bureau d’enquête dans les mines de Madagascar, étaient à la recherche des plus belles pierres, celles qui leur rapporteraient le plus d’argent, celles qui seraient ultimement utilisées par des gens privilégiés en quête de bien-être.

Comme eux, à Madagascar, 86 000 enfants et adolescents travaillent dans l’industrie minière, selon le United States Department of Labor, même s'il est légalement interdit de le faire avant 18 ans.

« Des enfants, dès l’âge de 10 ans, participent [...] à l'exploitation minière de l'or, des pierres et des saphirs. Les enfants dans le secteur minier souffrent de problèmes respiratoires et de maladies comme la diarrhée et le paludisme, et risquent également d'être blessés en cas d'effondrement », est-il relaté dans le rapport du United States Department of Labor de 2017, « Findings on the Worst Forms of Child Labor: Madagascar ».

Le même rapport fait également état de jeunes filles « leurrées par leurs pairs, les membres de leur famille et les proxénètes pour se livrer à des activités sexuelles commerciales, notamment dans les lieux touristiques et les zones minières ».

Extrême pauvreté

Rencontré à Madagascar, le vice-président de la Fédération des opérateurs miniers malgaches, Rado Randrianatoandro, justifie cette réalité par la précarité du pays, l’un des plus pauvres au monde.

« C'est parce que ces gens-là [dans les mines] n'ont pas les moyens de payer la crèche [garderie] ou des gardiennes, pour garder leurs enfants. Ils sont obligés d'emmener leurs enfants sur les sites de production, explique-t-il.

« On est conscients aussi que pour les enfants qui ont entre 15 et 18 ans, ils sont obligés d'aider leurs parents parce qu'ils n'ont pas les moyens de subsistance. Ces parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école », ajoute-t-il.

Un projet de loi sur la refonte du code minier a été adopté à l'Assemblée nationale de Madagascar en juin 2023. L'article 265 laisse croire à une volonté de changement : il interdit le travail des enfants et autorise celui des adolescents de 15 ans et plus, pour des travaux légers.

Or, le Code du travail de Madagascar proscrit déjà le travail des enfants depuis 2007. Il énonce aussi qu'il est interdit aux 15 à 18 ans d'occuper un travail forcé, immoral, excédant leur force, dangereux ou insalubre. Une volonté sur papier loin de la réalité du terrain observée par notre Bureau d’enquête lors du tournage du documentaire Les dangers des cristaux guérisseurs.