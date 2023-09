BEAUCHESNE, Guy



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Guy Beauchesne, survenu à Québec le 16 septembre 2023. Il était le fils de feu Lucille Lacerte et de feu Gérard Beauchesne. Il habitait à Québec. Il était ingénieur et a travaillé 38 ans pour la Canadian Aviation Electronics (CAE). Monsieur Beauchesne laisse dans le deuil son frère et ses soeurs : Gilles (Marielle Gamache), Lise (Laurent Verville) et Hélène (Raymond Bernier); sa belle-soeur Solange Deschênes; ses neveux et nièces : Simon et Julien Beauchesne, Isabelle et Guillaume Beauchesne, Marie-Claude Verville, Martin Beauchesne et Jean-Philippe Bernier ainsi que plusieurs cousins, cousines, amis et amies. Il était le frère de Michel, Jean, René et Gaétan. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel des soins palliatifs du CLSC de Charlesbourg et du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Qc) G1J 5B3, tél. : 418 657-5334. https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don. Les membres de la famille vous accueilleront au :à compter de 13 h.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.