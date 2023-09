Arrêter de fumer: une étude d’envergure identifie les 3 méthodes les plus efficaces

Une vaste étude a comparé l'efficacité des différentes techniques pour arrêter de fumer, et trois d’entre elles se sont notablement distinguées.

Selon l’étude, qui a été publiée dans la Cochrane Database of Systematic Reviews, les médicaments varénicline et cytisine, ainsi que les e-cigarettes à la nicotine, se sont avérés les plus efficaces pour aider les fumeurs à se débarrasser de cette habitude. Deux autres stratégies se sont révélées être particulièrement efficaces.

Au total, 157 179 fumeurs ont été inclus dans l'analyse de 319 essais contrôlés randomisés (ECR). L’étude a évalué la capacité des candidats à arrêter de fumer sur une période d’au moins six mois.

«La meilleure chose qu'une personne qui fume puisse faire pour sa santé est d'arrêter de fumer», a déclaré Jamie Hartmann-Boyce, chercheur en santé publique à l'Université d'Oxford.

«Le tabagisme reste la principale cause de maladies et de décès évitables dans le monde, et bien que de nombreuses personnes souhaitent arrêter de fumer, il peut être difficile de le faire», a-t-il ajouté.

Le principal ingrédient qui crée la dépendance, la nicotine, est l'une des substances les plus utilisées et la troisième qui crée le plus de dépendance, exerçant une forte emprise sur les cerveaux.

Les données montrent que, sans aide, seules 6 personnes sur 100 ont une chance de réussir à arrêter de fumer, rapporte Science alert.

Il n'y avait pas de différence significative entre l'efficacité de la cytisine (marque Tabex) et de la varénicline (marques Chantix et Champix), et celle des e-cigarettes à la nicotine.

Selon les résultats de l'étude, environ 14 % des fumeurs qui tentent d'arrêter de fumer avec l'aide de ces méthodes y parviendront pendant six mois ou plus.

La deuxième stratégie la plus efficace consistait à combiner deux types de thérapies de remplacement de la nicotine (TRN), telles que les patchs à la nicotine et les gommes ou les pastilles.

«Environ 12 personnes sur 100 utilisant deux formes de TRN ensemble réussiront à arrêter de fumer, contre environ 9 personnes sur 100 n'utilisant qu'une seule forme de TRN», a expliqué Nicola Lindson, chercheur en médecine à l'Université d'Oxford.

La troisième stratégie concerne un autre médicament, le bupropion (marque Wellbutrin), lequel s'est révélé efficace chez 9 % des personnes qui ont arrêté de fumer.

Les auteurs ne pensent pas que des preuves supplémentaires changeront les résultats, bien que plus de données en termes d'effets secondaires ou évaluant les meilleures combinaisons de médicaments et de soutien comportemental, seraient utiles.