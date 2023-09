Attention, grandes grèves en vue!

Les négociations du secteur public vont mal.

Elles sont le reflet d’un système de santé de plus en plus fracturé.

D’un secteur éducatif à bout de souffle.

Et plus généralement de l’effritement de nos services publics, sous-financés depuis des décennies.

Mandats de grève

Même si les travailleuses et travailleurs du secteur public préféreraient ne pas avoir à voter pour une grève générale illimitée, ils ont raison de le faire.

C’est dans leur intérêt, mais aussi dans le nôtre. Car leurs conditions de travail affectent directement la qualité des services que nous obtenons et donc notre qualité de vie.

Dans un monde en grand bouleversement où tout se fragilise, on a besoin d’un filet social solide. Ce filet est à 75 % composé de femmes œuvrant dans nos écoles, nos hôpitaux, nos CHSLD, CLSC et autres services publics.

Leur travail essentiel et leur dévouement sont dangereusement tenus pour acquis.

Mépris gouvernemental

En ce moment, le gouvernement caquiste propose au secteur public une augmentation salariale de 9 % sur 5 ans. Étant en dessous d’une inflation réelle prévue de 16,4 %, cela correspond à un appauvrissement inacceptable.

Le gouvernement dit ne pas avoir « la capacité de payer ». Pourtant, il a les moyens d’offrir des augmentations salariales de 30 % aux députés et de 21 % aux policiers.

Il a aussi suffisamment de ressources pour octroyer des baisses d’impôts aux nantis et des milliards en subventions à des multinationales afin qu’elles profitent de nos ressources à bas prix.

Hémorragies des services publics

Combien d’infirmières, d’éducatrices spécialisées, d’enseignantes et de préposées laisserons-nous partir travailler dans d’autres secteurs avant de nous réveiller ?

Seront-elles les nouvelles employées d’usines à batteries généreusement financées par nos taxes et nos impôts ? Alors qu’on vit une pénurie de main-d’œuvre et que le besoin de personnel qualifié pour éduquer et prendre soin est criant.

Et ce n’est pas seulement une question d’argent pour les syndiqués, mais aussi de dignité. Ils sont nombreux à se sentir dévalorisés dans des structures bureaucratiques déshumanisantes.

Sans parler des effets de la COVID sur leurs conditions de travail ainsi que leur santé physique et mentale. Nos systèmes ne s’en sont pas encore remis.

Choix de société

Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le financement des services publics, c’est payant. En plus de contribuer directement au bien-être des gens.

Des pays comme la Suède, la Norvège et le Danemark l’ont compris. Ils en ont fait le socle sur lequel ils ont bâti la prospérité de leurs économies.

Ce sont ces pays qui consacrent la plus importante part de leur PIB aux services publics.

C’est aussi dans ces trois pays que les travailleurs sont les plus syndiqués dans le monde et où les inégalités économiques sont les plus faibles.

Notez aussi que leur population a un indice de bonheur particulièrement élevé.

D’autres études ont démontré que la qualité des services publics contribue à une plus grande stabilité sociale. Parce qu’ils créent un filet de sécurité et une plus grande équité pour tous.

N’est-ce pas de cela qu’a besoin le Québec en ce moment pour faire face à une multiplication de crises qui s’intensifient ?