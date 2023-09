CÔTÉ, Danielle



Au CHUL, le 14 septembre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Danielle Côté. Elle était la fille de feu dame Jeanne d'Arc Fortin et de feu monsieur Henri Côté. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Anne et Luc St-Martin (Yahong Zhang); ses soeurs, frères, belles-soeurs et beaux-frères : feu Georges (Colette Duclos), feu André (Lisette Pruneau), feu Gilles, Noëlla (André Harvey), Gisèle (Michel Fontaine), feu Diane (feu Michel Charron), Jacqueline (François Rouleau), feu Jean-Pierre, Yvon (Daniel Jean) et feu Yves; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'UCDG du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com