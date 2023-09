ZONDA, Jean-Robert



Au CHUL, le 9 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Robert Zonda, époux de dame Nicole Brière. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 6 octobre 2023 de 19 heures à 21 heures et à l'de 13 heures à 14 heures.et de là, au Cimetière Mount-Hermon. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole; ses enfants : Anne-Marie Zonda (Docteur Jacques Langevin) et Jean-Charles Zonda; ses petits-enfants : Yanis, Clara, Raphaël et Charles; ses beaux-frères et belles-soeurs : Réal (feu Carmelle), André (Lise), Lise (feu Yvan), Francine (feu Roland), Gaston (Kelly), Jean-Pierre (Ginette) et Alain; son filleul Eric Coulombe ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHUL, l'équipe du CLSC-soutien à domicile, arrondissement Sainte-Foy-Sillery et le service de répit Michel Sarrazin pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.