Ce que l’automne a de meilleur à offrir

Cette magnifique saison transitoire est assurément le moment de l’année où plusieurs espèces de poissons et de gibier sont les plus actifs.

Pêche

Les nuits fraîches combinées aux heures d’ensoleillement qui diminuent accélèrent le refroidissement des eaux des lacs et des rivières. Puisqu’ils sont en préparation ou au beau milieu de leur période de reproduction à ce temps de l’année, il est interdit à plusieurs endroits de taquiner à l’état sauvage les salmonidés comme les ombles de fontaine, les touladis, les truites brunes, les ombles chevaliers, les ouananiches, etc. En revanche, il est possible de continuer à pourchasser les spécimens ensemencés chez certains pourvoyeurs.

Pour ce qui est des dorés jaune et noir, des achigans à grande bouche et à petite bouche, des brochets et des maskinongés, c’est comme s’ils avaient une horloge biologique leur indiquant qu’ils doivent s’activer, se dégourdir et se gaver afin d’accumuler suffisamment de masse graisseuse pour affronter l’hiver. Mis à part les carnassiers, les autres poissons se rassemblent et deviennent plus téméraires afin d’obtenir leur part du gâteau. Ils s’élancent dans bien des cas la gueule grande ouverte, sans trop analyser votre présentation, au grand plaisir des adeptes. Lisez votre Guide du pêcheur et les principales règles de pêche au Québec pour connaître les dates légales d’exploitation dans les diverses zones, qui dans bien des cas s’étirent jusqu’au 31 mars.

Des disponibilités

Les amateurs qui n’ont toujours pas de territoires giboyeux à exploiter pour chasser l’orignal à l’arme à feu peuvent contacter la Pourvoirie du Lac Holt, sur la Côte-Nord, dans la zone 19 Sud-Ouest, au 819 825-5533. Au même endroit, mais dans la zone 18, la Pourvoirie du Lac Dionne a toujours des disponibilités. On les rejoint au 418 297-4048. Vous pourriez aussi tenter votre chance dans Lanaudière, zone 15, au Domaine du Renard Bleu. Composez le 450 835-7422 pour de plus amples renseignements. Il y a encore un forfait invendu à la Pourvoirie de la Doré au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la 28. Vous pouvez les appeler au 418 317-6431.

Pour la chasse au cerf de Virginie à l’arme à feu, dans les Laurentides, vous pourriez vous rendre à la Pourvoirie du Pêcheur Inc., dans la zone 11. Vous pouvez les rejoindre au 819 586-2989. Dans le même secteur, le Domaine Aventurier, dans les zones 10 Est et Ouest, avait des forfaits à offrir au moment de mettre sous presse. Vous pouvez les contacter au 819 767-2130. L’ami Jocelyn Vachon, du Mijocama, en Outaouais, dans la zone 10 Ouest, avait encore quelques disponibilités. Vous pouvez lui téléphoner au 819 449-8943. Mille mercis à Josiane Lavallée, responsable des communications et du marketing de la FPQ pour ces précieux renseignements.

La venaison (viande de grand gibier) que nous prélevons en forêt est habituellement tendre et succulente. En ces temps difficiles pour plusieurs, vous pourriez rendre quelques familles très heureuses en en partageant une partie. Un simple don de 2 lb de chevreuil ou de 5 lb d’orignal peut faire une grande différence. N’hésitez toutefois pas à en donner plus dans le cadre du programme Chasseurs généreux. Si vous avez des questions ou que vous recherchez un boucher certifié participant, contactez les intervenants au 1 888 523-2863 ou jetez un coup d’œil à la page fedecp.com/chasseursgenereux/bouchers-certifies.

