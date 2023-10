Céline Dion, cible de choix de la presse à potins française

Céline Dion est devenue une cible de choix de la presse à potins française. Depuis la mort de son mari René Angélil, les magazines Gala, Closer, Public et Paris Match ne ratent pas une occasion d’imprimer le nom de la diva québécoise en gros caractères à la une de leur publication.

Avec sa maladie et l’annulation de sa tournée mondiale, la situation s’est même aggravée. Chaque mois, les rumeurs se déguisent en nouvelles et se retrouvent à la une des magazines à potins les plus lus de France.

« Il existe une culture en France, un vrai marché pour la presse à potins. Les Français sont voyeurs et sont friands de scandales et de détails sur la vie privée des célébrités et Céline Dion est un sujet de prédilection à la machine à café », affirme le journaliste et présentateur français, Thomas Schnell.

De Closer à Public, en passant par Ici Paris, Gala et France dimanche, ils ont tous rapidement compris que tout ce qui touche à Céline Dion fait vendre. On spécule sur l’état de santé de Céline Dion, sur sa relation avec ses enfants, sur son deuil, sur son isolement, sur sa fortune et sur son bonheur. Peu importe la véracité des faits, les titres sensationnalistes se multiplient et sèment les ragots, les fabulations, les demi-vérités ou les mensonges.

Capture d’écran Paris Match

Des exemples ?

Les exemples de cette presse à rumeurs sont nombreux. En voici quelques-uns :

Une nouvelle stipulant que Céline Dion dépenserait environ 57 000 $ canadiens pour des injections (douloureuses, ajoute-t-on) atténuant les symptômes du syndrome de la personne raide – dont elle souffre – a récemment été publiée par Public. Le magazine a également relayé la rumeur que la chanteuse – « qui passerait beaucoup de temps au lit » – serait aux prises avec « des spasmes de la gorge, ce qui rendrait difficile pour elle de s’alimenter, et parfois de simplement respirer ». Une autre affirme que la chanteuse « veut mourir au Canada ».

Closer a récemment prétendu avoir eu des « informations exclusives » à propos d’une dispute entre Céline et son fils aîné, René-Charles, ce qui aurait rendu «leur relation quasiment inexistante ». La cause de ce conflit, selon le magazine ? La passion du jeu d’argent en ligne de René-Charles, le temps consacré à la production de musique rap et sa liaison amoureuse avec Angelique Weckenmann. Le magazine a également écrit que son fils aîné était malade et que Céline suivait « le traitement de la dernière chance ». Aucune source crédible n'est cité pour appuyer ces affirmations.

De son côté, le magazine Gala prétend que « Céline est abandonnée par son fils, ce qui s’inscrit dans une prise de distance du jeune homme de 22 ans désireux de s’émanciper professionnellement. » Contrairement à Closer, cette publication raconte que Céline verrait « d’un très bon œil cette relation amoureuse. » Gala a également prétendu, au fil des années, que Céline avait refait sa vie avec Pepe Munoz, qu’elle attendait un quatrième enfant, qu’elle ne pourrait pas vivre sans René et qu’elle désirait s’installer en France.

Fait intéressant, en 2012, Céline Dion avait obtenu gain de cause et avait été indemnisée par Ici Paris qui avait titré un article de 2010 : « Céline Dion hospitalisée d’urgence...les médecins font tout pour éviter le pire... les bébés sont en danger. »

France, dimanche est sans doute le magazine à potins aux titres concernant Céline Dion les plus risibles. Des exemples : « Céline se bat contre l’alcoolisme », « Céline Dion, une minceur effrayante », « Céline : son terrible secret de famille », « Le cœur a lâché, Céline s’est effondrée », « Céline Dion : son fils adoré en danger ! »... La plus étrange ? « Céline accusée de satanisme ! »

Le Parisien (qui est un journal aux accents généralement politiques plus qu’une publication à potins) a pourtant publié un article dans lequel il cite Michel Drucker qui parle de son amie de longue date, Céline Dion. Selon cet article, qui a été repris par plusieurs médias, la chanteuse se serait isolée de ses plus proches amis. « Je n’ai pas eu Céline au téléphone depuis longtemps, elle a coupé avec tout le monde, y compris avec son entourage proche », aurait-il raconté.

« Son fils accusé de dilapider toute sa fortune dans les casinos et sa folle dépense à plus de 300 000 euros [une Mercedes-Benz AMG] », « Céline au plus mal, ces dispositions inquiétantes prises par ses proches » ou encore « Céline Dion frappe par le cancer ! » : les « journalistes » du magazine Ici Paris semblent avoir beaucoup d’imagination.

En fait, sur la version numérique de la majorité de ces magazines, des sections complètes dédiées à la chanteuse que l’on dit « mourante » ont été créées.

Aucun des magazines mentionnés n’a répondu à nos demandes d’entrevue pour ce reportage.

Une récente série de textes sur Céline Dion dans le magazine Figaro

Le magazine Figaro a récemment publié un dossier composé de six articles portant sur Céline Dion. L’un d’eux est titré « Mieux vaut se taire si on ne l’aime pas » : Céline Dion, icône intouchable au Québec » prétendant que « protégée par son succès, la chanteuse reste “prophète” dans son pays. Nul ne s’autorise à la critiquer. » Sa vie « hantée par la souffrance », la façon dont elle a révolutionné Las Vegas, son statut passant de « ringarde de service à légende vivante », le secret derrière les « tubes de Céline Dion » et la détresse de ses fans qui « aimeraient juste un petit message d’elle » complètent cette série publiée cet été.