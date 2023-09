Christine Beaulieu aime les saumons de la Mitis

Elle multiplie les personnages au cinéma et à la télévision, vient de remporter un prix Gémeaux pour son rôle dans L’œil du cyclone et publie le livre illustré écologique Les saumons de la Miti ; Christine Beaulieu se trouve dans un « beau tourbillon » de sa carrière.

Après la « pièce documentaire » J’aime Hydro en 2016, Christine Beaulieu aborde à nouveau, mais sous un angle tout à fait nouveau, notre relation avec la nature dans le livre Les saumons de la Miti illustré par Caroline Lavergne.

Sensibilité écologique

Cette œuvre est l’adaptation littéraire du spectacle-documentaire qu’a présenté Christine aux Jardins de Métis en 2021 et 2022. Elle expose la force de la nature à travers l’incroyable histoire des saumons de la rivière Mitis.

« On part avec 8000 œufs et on suit ce qu’il leur advient. Cela devient touchant, on voit tous les obstacles rencontrés par le saumon et on se rend compte que nous, les humains, rendons leur vie encore plus difficile et plus périlleuse en faisant beaucoup de choses pour nuire à leur parcours », raconte la comédienne défenderesse de la nature.

Le but de ce nouveau projet ? Sensibiliser les gens au fait que l’humain est la seule espèce capable de se mettre dans la peau d’une autre. « Cela doit venir avec une responsabilité, non ? » se questionne celle qui a rencontré l’illustratrice Caroline Lavergne lors d’un tournage dans le Grand Nord québécois.

« Je pense que je suis inévitablement liée à ce genre de sujets qui, pourtant, me sont en quelque sorte imposés », poursuit l’autrice qui s’est découvert une sensibilité pour les causes écologiques au fil des années.

« Mon intérêt pour un sujet vient de la sensation qu’ils me font vivre. Ce ne sont pas des sujets définis ni choisis ; ils arrivent et quand cela vient te brasser à l’intérieur, cela devient ton sujet. L’histoire des saumons de la Mitis m’a heurté à l’intérieur », ajoute celle qui partage sa vie avec l’acteur Roy Dupuis qui est cofondateur de la Fondation Rivières (une organisation environnementale pour la protection des rivières du Québec).

Le spectacle dont est tiré cet ouvrage sera à nouveau présenté à Métis en juillet prochain. À Montréal, il sera montré à ciel ouvert, devant le bassin d’eau du Biodôme, également en juillet.

Christine Beaulieu a choisi de dédier Les saumons de la rivière Mitis à sa mère. Elle lui a aussi livré un bouleversant hommage lors de son discours de remerciement au dernier gala des Gémeaux.

« Elle a vécu une épreuve de santé dans la dernière année et cela a mis en lumière l’amour et l’admiration que j’ai pour elle. J’ai également dédié le livre à ma maman, car c’est l’histoire d’un saumon femelle qui vient pondre ses œufs dans sa rivière natale et qui doit rencontrer toutes sortes de défis », dit-elle avec émotion.

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

À l’écran

Fort occupée, Christine Beaulieu se glissera à nouveau dans la peau de l’enquêtrice Simone Vallier dans la série Cerebum, dont la production de la troisième saison débutera en janvier prochain. Elle tourne en ce moment la suite de L’œil du cyclone, qui est selon elle la plus drôle des quatre saisons.

« Sa fille déménage avec son chum, ses enfants grandissent, elle se questionne sur ce qu’elle aime faire, elle, comme femme. Elle se demande si elle aime son travail d’organiser des mariages alors qu’elle est divorcée, et sur sa relation amoureuse. Le personnage de Véro [Véronique Cloutier, sa sœur dans la série] vit des renversements en rencontrant un homme qui n’est pas du tout son genre et Jules découvre un sport dans lequel il peut être un héros », dévoile-t-elle.

Quant aux scènes de camping avec l’acteur Luc Senay (le beau-père d’Isabelle), elles sont parmi les plus drôles que la comédienne – qui a un petit rôle dans le film Simple comme Sylvain de Monia Chokri – ait eu à jouer.

-Le livre Les saumons de la Miti de Christine Beaulieu et Caroline Lavergne est en librairie.

-Les œuvres originales de Caroline Lavergne sont affichées sur les murs du café de l’Arsenal art contemporain, jusqu’au 8 octobre. L’exposition est gratuite.