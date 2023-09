Ciné nostalgie: les 55 ans de «La nuit des morts-vivants» ou comment George Romero a révolutionné les films d’horreur

En 1968 sort La nuit des morts vivants d’un certain George A. Romero, encore inconnu. Le long métrage, qui scandalise dès sa première projection, va changer les films d’horreur à jamais...

Tout a débuté le 1er octobre 1968 dans un cinéma de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Cet après-midi là, heure habituelle pour les films d’horreur de l’époque, la salle est remplie d’enfants. Pourquoi? Parce que les cotes de la MPAA ne sont pas encore entrées en vigueur. À l’époque, les films d’horreur ne sont ni violents ni sanglants. De fait, lorsque les protagonistes de «La nuit des morts-vivants» meurent les uns après les autres, les jeunes sont traumatisés. Le scandale est tel que le magazine «Variety» parle d’une «orgie de sadisme» en réclamant que la «Cour suprême établisse des lignes directrices claires afin d’encadrer la pornographie de violence»!

PHOTO FOURNIE PAR IMAGE TEN/KOBAL/REX/SHUTTERSTOCK

Au-delà du «gore»

Mais il n’y a pas que la violence qui soit inhabituelle dans le long métrage de George Romero. L’histoire en elle-même, dictée en grande partie par le budget dérisoire de 125 000 $, est du jamais vu dans l’Amérique raciste. Car Ben, le héros, celui qui, de surcroît ne meurt pas, est noir, un heureux hasard dû au choix de Duane Jones pour le rôle alors que le personnage principal devait être blanc. Et malgré ce changement, George Romero ne réécrit rien, et ne fait pas de Ben un faire-valoir pour un personnage blanc comme dans la majorité des productions de l’époque.

Autre innovation: les monstres mangeurs de chair, le terme de «zombies» n’étant jamais prononcé à l’écran. Car l’idée de départ du cinéaste et coscénariste était d’écrire une comédie horrifique mettant en vedette... des extraterrestres adolescents. Or, comme il était impossible de recréer un vaisseau spatial réaliste avec un budget aussi dérisoire, Romero abandonne l’idée.

PHOTO FOURNIE PAR IMAGE TEN/KOBAL/REX/SHUTTERSTOCK

Il s’éloigne aussi de la représentation traditionnelle des «morts vivants» tels qu’ils existent dans le folklore vaudou et choisit de s’inspirer du roman «Je suis une légende» de Richard Matheson, paru en 1954, et qui raconte l’anéantissement de la population de Los Angeles, victime d’une épidémie foudroyante. «La nuit des morts-vivants» devient donc rapidement une allégorie sur le capitalisme et le consumérisme des années d’après-guerre.

Le succès de «La nuit des morts-vivants» est tel – plus de 30 millions $ de recettes – que Romero construit sa carrière sur l’horreur, faisant des suites, et même de nouvelles versions de son classique. Décédé en 2017, l'héritage artistique de Romero continue de vivre, l’Université de Pittsburgh a acheté toutes ses archives en 2019 et compte les mettre à la disposition des chercheurs et des historiens sous peu.

«La nuit des morts-vivants» n’appartient à personne!

Ça ne s’invente pas, mais sachez que «La nuit des morts vivants» devait s’intituler «Night of the Flesh Eaters», autrement dit «La nuit des mangeurs de chair». Et les copies du film arboraient ce titre. Au moment du changement, le distributeur Walter Reade Organization modifie bien le titre... mais oublie d’ajouter la mention du copyright sous le titre. Et ce manquement fait que le long métrage de George Romero tombe dans le domaine public dès sa sortie: tout le monde peut donc le distribuer et le copier à loisir.

PHOTO FOURNIE PAR IMAGE TEN/KOBAL/REX/SHUTTERSTOCK

Et personne ne s’en prive! «La nuit des morts vivants» fait, donc, depuis sa sortie, l’objet d’éditions et de rééditions dans tous les formats possible, du Betamax au Blu-ray. Plus surprenant, en date de mai 2023, ce classique du cinéma d’horreur figure en deuxième place du palmarès des films les plus prisés du «Internet Archive» avec 3,4 millions de téléchargements. Parce qu’en première place – bien sûr – figure «Sex Madness»... long métrage de 1938, téléchargé 3,5 millions de fois!