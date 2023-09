Comment réussir sa soirée selon Dick Walsh, le roi du party

Dick Walsh, King Walsh que je me dis en marquant son numéro de cell. Je rêvais de lui parler avant le Bal du Musée d’art contemporain dont il signe la conception main dans la main avec la présidente du comité organisateur du Bal pour la Fondation du MAC, Marie-Josée Simard.

Avec Marie-Josée, qu’il a en haute estime, il souhaite contribuer à amasser un million de dollars afin d’enrichir la collection du Musée, de financer ses activités et de faire rayonner l’art contemporain. J’aime bien Marie-Josée. Elle est solide, intelligente, elle comprend vite, elle est perspicace. C’est un package rare cette femme.

On s’entend bien. Et il entend bien poursuivre la tradition de faire de ce bal le trend setter de tous les bals.

Crédit Ali Mahdavi

Un club le temps d’une nuit

Ce sera une soirée Crazy Chic intitulée Le Palace à laquelle ils invitent 700 personnes. Dick Walsh n’en est pas à son premier rodéo, mais c’est un come-back, un re-départ.

Depuis ses premières vitrines chez Eaton à 16 ans, qu’il créait avec la mission de donner l’envie en six secondes aux passants de s’arrêter, en passant par le mariage de Céline et René, qu’il a organisé en 1994, une soirée au Grammy, les défilés de Jean-Paul Gauthier ou de Calvin Klein et une panoplie de bals, il ne manque pas de triomphes à son actif, mais tout a changé depuis 4-5 ans.

Il est allé vivre à Miami et a fait de la bicyclette. « Il faut vivre aussi », me dit-il. Mais tout a changé radicalement.

Les coûts d’abord et les façons de faire. Cuisiner pour 700 personnes est déjà un exploit. Il faut que ce soit délicieux et surprenant.

Crédit : Walsh Lab

Assisté par Armando Arruda, le directeur du service traiteur du Fairmount Le Reine Elizabeth, il assure que le menu sera aussi bon que divertissant. Je vous confirme que la description que je dois garder secrète me fait déjà sourire jusqu’aux oreilles. Puis, la logistique n’est plus de tout repos.

Avant, le coût de livraison était de 800 $ pour 5 camions. Aujourd’hui, c’est 800 $ pour chaque camion. Dick Walsh négocie des 2,50 $ pour 1,75 $ par-ci par-là afin de ne pas dépasser le budget. C’est une soirée pour la cause, il faut que ça en vaille la peine. Ce soir, il vivra la soirée de sa table avec ses invités.

« Je ne vis que pour ce que je dois régler. Je m’assure que toutes les demandes soient comblées. Tout peut arriver et je serai prêt pour tout. S’il survient un pépin, il ne faut pas marcher dedans, il faut ralentir et évaluer comment trouver une solution. Je serai attentif à tout jusqu’au dessert. Après, ma devise c’est : let the kids have fun ! »

Crédit : Walsh Lab Design

Tout est pensé en ce sens doublé, d’une ferme volonté de rajeunir l’événement.

Une boîte de nuit comme thème permet un peu de folie, moins de protocoles.

Des robes plus courtes contrairement au code vestimentaire des robes longues classiques.

La circulation entre les tables permettra aussi de se lever même pendant les services. Tout le monde va bouger.

Crédit : Walsh Lab Design

Être de son temps toujours

Il me raconte les pirouettes qu’il a dû faire pendant tout l’été pour faire arriver les affaires comme on dit. C’est la période plus compliquée alors que les gens sont en vacances et au ralenti. Un événement de cette ampleur se règle donc par textos.

« Au début tu dis : ‘‘Bonjour, comment ça va ?’’ Très vite tu passes à : ‘‘as-tu reçu mes pots ?’’ Un courriel, c’est l’éternité. On ne se courriel pas. »

5 conseils pour réussir sa soirée par le roi du party

Il faut comprendre ses invités et savoir à qui on s’adresse. On peut faire des fêtes inoubliables dans son 4 et demi. Ça ne demande que cinq éléments :

1. Un bel éclairage qui rend les gens beaux. Des ampoules ambrées. On change toutes les ampoules pour la soirée et on éteint celles qui ne sont pas changées.

2. On crée une playlist musicale audacieuse. Par exemple de Dolly Parton à Led Zepp.

3. Le lieu : rien ne nous oblige à passer à table. On peut mettre des coussins dans le salon.

4. Une intention florale compte pour beaucoup. Un bouquet frais pour une soirée attentionnée.

5. Des plats communs à partager, c’est toujours convivial. Et j’adore faire découvrir une épice.