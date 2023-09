MAHEUX, Benoit



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 23 septembre 2023, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédé M. Benoit Maheux, époux de dame Claudette Maheux, fils de feu Philippe Maheux et de feu Marie-Rose Audet. Il demeurait à Saint-Odilon. Il était président-fondateur des Produits Pharmaceutiques Benarth inc., mieux connu sous le nom "ArtriBen". Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Josée, Pierre (Nancy Pouliot) et Francis (Patricia Vaillancourt); ses petits-enfants : Véronique, Lydia, Mélynda, Léonie, Philippe, Catherine, feu Antoine, Vincent et Samuel; ses arrière-petits-enfants : Albert, Roméo, Grégoire et Jayden. Il était le frère de feu Raymond, Rose-Hélène (feu Paul Pelletier), feu Jean-Noël, Mariette (Marcel Vachon) et Raymonde (feu Yves Cassidy). Il était le beau-frère de Normand (Eva Giguère) et feu Lise (feu Denis Gilbert). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium du:dimanche, le 1er octobre de 13 h 30 à 16 h, lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Communauté de Saint-Odilon) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Qc, G0S 2V0) : https://psfdb.ca ou à l'Association pulmonaire du Québec (200-4115, rue Ontario Est, Montréal (Qc) H1V 1J7) : https://poumonquebec.ca/faire-un-don/.