LAVERDIÈRE, André



Au CHUL, le 22 septembre 2023, à l'aube de ses 79 ans, est décédé monsieur André Laverdière. Il était le fils de feu dame Laurentienne Vallerand et de feu monsieur Omer Laverdière. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 13h30.et de là au cimetière Saint-Charles, au 1460, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Québec (Qc) G1N 3Y6 pour l'inhumation. Il laisse dans le deuil ses frères et ses belles-soeurs : Paul-Henri (Ghislaine Marois), Rosaire (France Patry), Jean-Marie (feu Micheline Plante); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ses ami(e)s, Pierrette et Alain Rhéaume. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs : Omer, Célestin, Claude, Jean-Pierre, Richard, Marie-Paule et Thérèse; de même que sa précieuse amie Mariette Rhéaume. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHUL pour les bons soins requis, tout particulièrement les docteurs Audrey Bouffard, Florence Dubé, Hugo Lortie et Martin Leblond de l'Hôpital du Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387,site Web : www.coeuretavc.ca.