Décès sans testament, qui va hériter de la maison de 200 000 $ ?

Qu’advient-il des actifs d’un individu qui décède subitement alors qu’il n’a pas de testament ?

La loi prévoit un mode de distribution, certes, mais certains héritiers, se sentant lésés, peuvent contester la répartition devant les tribunaux. La justice doit alors trancher des litiges qui, trop souvent, déchirent des familles.

Un exemple : la succession de Robert

Me Luc Audet, avocat et conseiller d’affaires, cabinet Les Avocats de Solutions inc., nous a fait part d’une cause de ce type. Voici les faits saillants d’une affaire rocambolesque qui s’est éternisée devant les tribunaux pendant plus de trois ans.

L’événement tragique à l’origine de cette véritable guérilla judiciaire, le décès de Robert, 21 ans, à la suite d’un accident de la route. Il n’a pas de testament. Qui va hériter de sa maison de 200 000 $ et de ses biens ?

Ce que dit la loi

Étant donné que Robert n’a ni conjointe, ni enfant, l’héritage doit être réparti de la façon suivante :

50 % à sa sœur, Lucette

25 % à sa mère, Mathilde

25 % à son père, Lucien

Pourquoi cette affaire se retrouve-t-elle devant les tribunaux ?

La mère s’oppose à cette répartition des biens en alléguant que son fils a rédigé un testament olographe quelques jours avant sa mort dans lequel il lui lègue l’ensemble de ses biens. Conséquemment, elle dépose une requête en vérification de testament. De plus, elle affirme que la maison a été sous-évaluée.

Une expertise en écriture du testament olographe révèle qu’il s’agit probablement d’un faux. De plus, Lucette et Lucien, la sœur et le père du défunt, précisent que Mathilde, la mère, a été déclarée coupable, l’année précédente, d’avoir fait de fausses déclarations dans l’intention de tromper un agent de la paix. Une sentence de probation de trois ans lui avait alors été imposée.

À la recherche d’un règlement à l’amiable

Lors d’une réunion visant à trouver des compromis, il est décidé :

que Mathilde se désiste de sa requête en vérification de testament de façon à ce que la vente de l’immeuble puisse s’effectuer,

de faire évaluer l’immeuble par un évaluateur,

de nommer le notaire Guy Lessard comme liquidateur,

de répartir le produit de la vente et des biens comme le prévoit la loi.

Au sujet de la maison

Lucette manifeste son intention de l’acheter avec son conjoint.

Lucien n’a pas d’objection à ce que sa fille l’achète et souhaite lui faire le don de sa part de 25 %.

Mathilde mentionne qu’elle accepte que l’immeuble soit vendu à sa fille, mais non à un tiers, son conjoint. C’est pourquoi elle s’oppose à la vente.

Nouvelle audience

Le Tribunal insiste pour connaître les motifs de Mathilde pour s’opposer ainsi. Celle-ci allègue qu’elle craint de ne pas être payée.

Preuve à l’appui, Lucette présente la confirmation d’un prêt hypothécaire de 60 000 $ pour l’achat de la maison, tout en précisant qu’elle et son conjoint, parents de deux jeunes enfants, nouent une relation stable depuis 10 ans.

La décision

Le Tribunal voit dans l’attitude de Mathilde un entêtement à faire perdurer le conflit.

En l’absence de consensus des héritiers, le Tribunal a le pouvoir d’autoriser la vente de l’immeuble et d’attribuer la distribution du produit de la vente.

Le prix de la maison est fixé à 210 000 $ soit :

200 000 $ : évaluation établie par l’évaluateur,



10 000 $ : travaux relatifs au puits artésien effectués pendant le conflit.

La répartition du produit de la vente s’établit ainsi :

105 000 $ à Lucette, la sœur,



52 500 $ à Mathilde, la mère,



52 500 $ à Lucien, le père, somme qui sera transférée à Lucette à titre de don.

Conclusion

Lorsqu’il est question de testament, plusieurs sont réticents à aborder la question. Ils n’apprécient pas le fait de songer à leur fin, prétextant que cela va attirer le mauvais sort. Cependant, jouer à l’autruche peut causer énormément de tracas à ceux et celles qui poursuivent la route. Laisser un testament, une dernière attention bienveillante envers nos proches est une occasion à ne pas manquer.

Conseils

Lors de la rédaction de votre testament, profiter de l’occasion pour rédiger également un mandat d’inaptitude. Les frais de notaire s’élèveront entre 950 $ et 1500 $ pour les deux documents. Communiquez avec vos proches : Une discussion ouverte avec vos héritiers potentiels peut prévenir bien des malentendus et des tensions.

