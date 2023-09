Des organisations criminelles derrière les cristaux guérisseurs

Des mines de Madagascar à ici, la lithothérapie est une industrie sans scrupule, qui génère des milliards de dollars au nom du bien-être, dans l’indifférence des ravages qu’elle crée sur son passage. Notre Bureau d’enquête est allé à Madagascar, principal pays producteur de pierres de guérison. Nous avons vécu de l’intérieur la réalité choquante de travailleurs, parfois adolescents, qui approvisionnent notre quête du bonheur, au péril de leur vie.

Ils tentent de se guérir avec des pierres en apparence inoffensives, mais des adeptes de lithothérapie encouragent malgré eux des organisations criminelles. Des minéraux achetés pour leurs présumées vertus de guérison servent à financer des groupes armés dans le monde entier, notamment les talibans.

« Il n’y a pas de traçabilité pour ces roches-là et ces minéraux-là », affirme Michel Jébrak, géologue et professeur émérite au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM.

Le lapis-lazuli des talibans

L’expert en ressources minérales a dirigé et conseillé des projets d’exploration minière dans le monde entier. Il n’hésite pas à comparer la route des cristaux de guérison à celle de la drogue : impossible à tracer, avec un nombre incalculable de ramifications, contaminées d’activités illicites, dont certaines servent à financer des groupes armés.

« Ce n’est pas toujours avouable, la manière dont [les pierres sont] sorties [des mines]. Il y a des marges absolument considérables à faire, et évidemment, ça a été un des sujets des mafias, comme la drogue », explique M. Jébrak, en citant l’exemple du lapis-lazuli, une pierre bleu royal dont le principal gisement est situé en Afghanistan.

« Cette pierre-là a servi à financer la guerre des talibans il y a quelques années », précise-t-il.

L’ONG Global Witness, qui en a fait le sujet d’une enquête de deux ans, a établi que le lapis-lazuli est un « minerai de guerre » qui « alimente la corruption, les conflits et l’extrémisme dans le pays ».

« [Les talibans] avaient deux sources principales de revenus pour combattre l’État islamique et les Occidentaux. D’une part, les produits minéraux – ils revendaient les autorisations et revendaient des produits de type lapis-lazuli – et d’autre part, les champs de drogue », résume Michel Jébrak.

Ironiquement, le lapis-lazuli est utilisé par les adeptes de lithothérapie pour présumément traiter les troubles du sommeil, bloquer les pensées négatives et favoriser le lâcher-prise. Pratiquement toutes les boutiques visitées par notre Bureau d’enquête en vendaient, la majorité accompagnée d’une indication de leur provenance : Afghanistan.

Des zones absolument épouvantables

Dans les boutiques ésotériques, c’est quasi-immanquable : les pierres aux présumés pouvoirs de guérison sont accompagnées d’un écriteau indiquant d’où elles proviennent : Brésil, Mexique, Afghanistan, Madagascar... Ce que l’étiquette ne mentionne pas, c’est qu’elles ont pu passer entre les mains de talibans, de soldats corrompus ou de réseaux qui exploitent des enfants et des femmes.

« La plupart du temps, d’ailleurs, les commerçants finaux ne savent pas d’où ça vient. Ils achètent ça à des grossistes, qui eux achètent ça à des super grossistes, qui eux-mêmes achètent ça à des trafiquants », généralise M. Jébrak, rencontré dans le cadre du documentaire Les dangers des cristaux guérisseurs.

Les pierres et minéraux utilisés en lithothérapie proviennent principalement de mines artisanales, qui opèrent souvent en marge de la législation de l’État où elles se trouvent. C’est le cas à Madagascar, et essentiellement partout, en témoigne le géologue d’expérience, qui a mené des recherches terrain sur des sites miniers à travers le monde.

« On est vraiment dans les zones de non-droit, la plupart du temps. Et sans dire tout ce qu’il y a derrière : prostitution, travail des enfants... On est dans des zones qui sont – vues avec notre regard d’Occidental – absolument épouvantables. Et c’est ça qu’on va acheter ensuite », témoigne Michel Jébrak.

« On va être complices »

Expérimentation faite, aucun des employés de la dizaine de boutiques visitées par notre Bureau d’enquête et aucun exposant questionné au Salon annuel des gemmes et minéraux de Montréal n’était capable de donner la provenance exacte de leurs produits au-delà du pays d’origine, sauf si la pierre venait du Québec ou qu’ils étaient allés la chercher eux-mêmes à la mine.

Une seule vendeuse a été d’une franchise déconcertante :

« C’est ça le problème, c’est que nous ignorons totalement dans quelles conditions ça se produit. N’ayant pas de traçabilité, on va être en fait complices de ces comportements-là. » - Michel Jébrak, géologue et professeur émérite au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM

La provenance inconnue ajoute même une touche de mystère attirante pour l’utilisateur, selon Maryse Côté-Hamel, professeur adjointe en sciences de la consommation à l’Université Laval.

« Le fait qu’un produit vienne de loin et donne l’impression aux consommateurs que c’est plus mythique et parfois plus authentique », évoque-t-elle. Et lorsqu’il y a une distance qui est perçue par le consommateur – que ce soit une distance psychologique, quand on ne connaît pas bien quelque chose, ou encore une distance géographique, parce que ça vient de loin – et bien le consommateur va avoir tendance à regarder davantage les aspects positifs du produit et mettre un peu de côté les aspects négatifs », expose l’experte dans le documentaire Les dangers des cristaux guérisseurs.