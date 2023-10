Chicanes de famille, événements inattendus, circonstances inhabituelles... des successions peuvent parfois virer au cauchemar

Chicanes de famille, événements inattendus, circonstances inhabituelles... Les successions qui tournent mal ne sont pas rares. Deux notaires en racontent quelques-unes.

Michel Beauchamp, notaire spécialisé dans la liquidation des successions et chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, en a vu des vertes et des pas mûres durant ses nombreuses années de pratique. Il mentionne que les problématiques successorales proviennent généralement de l’histoire familiale et non pas du testament. « Quand les parents sont encore en vie, les enfants peuvent ressentir certaines injustices, mais tout le monde se tait. C’est au décès que les gens vont régler leurs comptes », explique-t-il.

Histoires de famille

Par exemple, de son vivant, un père a donné 10 000 $ au mariage de l’un de ses enfants. L’autre ne s’étant pas marié n’a rien reçu. Il se sent lésé et veut obtenir une compensation sur l’héritage. Ou encore une mère a légué 300 000 $ à parts égales entre ses deux enfants, un garçon et une fille. Elle a également laissé quelques bijoux sans valeur à sa fille. « Le fils a voulu en obtenir la moitié pour son épouse, mais sa sœur a refusé. La situation a dégénéré, ce qui a créé de nombreuses complications et [des] délais », illustre Me Beauchamp. Il ajoute que des difficultés peuvent aussi se présenter pour le partage d’outils ou d’autres objets ayant appartenu aux parents.

« La comédie humaine se retrouve dans les successions, car il est question de personnes et de psychologie. Il est aussi difficile de raisonner les gens dans ces situations, car ils vivent beaucoup d’émotions reliées au décès et peut-être aussi un sentiment d’injustice qui s'est étiré sur plusieurs décennies », mentionne Me Beauchamp.

Écoutez le segment économique d'Yves Daoust où il parle des conflits familiaux issus des successions via QUB radio :

Les dommages collatéraux peuvent être très importants : des cousins qui se considéraient comme des frères ne se parlent plus, des couples divorcent, d’autres personnes se retrouvent en dépression. On assiste parfois même à un suicide d’héritier.

Me Beauchamp se souvient aussi du cas d’une femme décédée sans enfants, qui a laissé en héritage 700 000 $ partagés équitablement entre ses sept neveux et nièces. « Or, cette femme avait toujours dit qu’elle avait des trésors dans son hangar. On y a effectivement trouvé deux coffres à pêche remplis de bijoux qui n’avaient aucune valeur. Les héritiers étant incapables de s’entendre à ce sujet, les coffres à pêche sont restés dans mon bureau pendant plus de deux ans. Finalement, l’une des nièces a payé 700 $ aux autres héritiers pour pouvoir les obtenir », raconte le notaire.

Mauvaises surprises et déceptions

Les mauvaises surprises ne sont pas rares lors d’une succession. « On peut penser que le défunt est riche parce qu’il a un gros train de vie, mais au décès, on constate que tout est à crédit et qu’il était très endetté », mentionne Me Beauchamp. Les héritiers doivent donc refuser la succession pour ne pas avoir à payer les dettes. Ils se retournent même contre la nouvelle conjointe, l’accusant « d’avoir mis la main sur l’argent de papa » !

Autre anecdote : la déception d’héritiers qui pensaient que leur oncle, lequel travaillait au noir et déposait régulièrement de l’argent liquide dans son coffret de sûreté à la banque, roulait sur l’or. Quelle ne fut pas leur déconvenue lorsqu’en ouvrant le fameux coffre, ils constatèrent qu’il était complètement vide. « Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que chaque fois qu’il allait à la banque, l’oncle prenait aussi de l’argent dans le coffre. Au bout du compte, il ne restait plus rien », relate Me Beauchamp.

Interminables délais

Pour sa part, Lionel Neyts, notaire et vulgarisateur juridique chez Éducaloi, se souvient d’une famille fortunée, où un accord avait été pris entre le père et ses enfants pour le partage des biens à sa mort. « Mais un pacte sur succession future n’a pas de valeur légale, et le règlement de la succession a finalement duré six ans, le temps que les héritiers en arrivent à un accord », se souvient-il.

Il raconte aussi le cas de trois enfants, dont l’un ne s’entendait pas avec les autres. Leur père ayant nommé l’un d’entre eux liquidateur de la succession, au moment du décès, le fils en conflit avec les deux autres s’est opposé systématiquement aux actes posés par le liquidateur. Ce blocage a perduré longtemps.

Le notaire conclut par une situation pour le moins inhabituelle, avec le meurtre d’une femme dans son appartement. « Sa seule héritière, sa sœur, n’a pu avoir accès à son testament qui se trouvait dans le logement, car ce dernier avait été mis sous scellés par la police, puisqu’il s’agissait d’une scène de crime », dit-il. Si le testament avait été notarié, un simple appel à la Chambre des notaires lui aurait permis d’y avoir accès.

