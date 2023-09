Abandon et négligence: 8 trésors patrimoniaux de la capitale nationale qui n'existent plus

Au cours des dernières années, plusieurs propriétés patrimoniales de valeur ont disparu du paysage de Québec, souvent après une lente agonie causée par l’abandon et la négligence. Le cas de la Maison Bignell, une maison historique exceptionnelle de Sillery, qui tombera bientôt sous le pic des démolisseurs, est l’exemple le plus récent. Le Journal a recensé huit autres cas de ces témoins de notre histoire qui sont maintenant perdus à jamais.

• À lire aussi - La Ville de Québec donne le feu vert à la démolition d'une maison d'une valeur « exceptionnelle »

• À lire aussi - Démolition de la Maison Bignell : « Ç'a pas de bon sens », dit le ministre Mathieu Lacombe

Courtoisie Ville de Québec

Photo Agence QMI, Guy Martel

Stephanie Martin

Nom du bâtiment : Résidence du 45, avenue Sainte-Geneviève

Année de construction : 1830

Emplacement : 45, avenue Sainte-Geneviève, Vieux-Québec

Valeur patrimoniale : Présumée. Située dans le site patrimonial du Vieux-Québec

Démolition : 2023

La résidence a été construite en 1830 pour le capitaine William Stott. Selon la Ville, « sa vocation originale était d’avoir un rez-de-chaussée occupé par un locataire, tandis que quelques serviteurs occupaient possiblement le sous-sol ». Le lieu présente un potentiel archéologique important. La maison, propriété privée, a été inhabitée pendant plusieurs années, et les voisins ont dénoncé de la négligence dans l’entretien. La Ville a fait démolir le bâtiment en pleine nuit le 19 mai dernier en raison d’un risque imminent d’effondrement. S’en est suivi un bras de fer juridique entre le propriétaire et la Municipalité. Les travaux de stabilisation des ruines sont toujours en cours.

Courtoisie Ville de Québec

Centre d'archives du Québec, BANQ, Fonds E6,S8,SS4, négatif 90.11.

Courtoisie Ville de Québec

Nom du bâtiment : Maison Salaberry-Juchereau-Duchesnay

Année de construction : Entre 1810 et 1811

Emplacement : 517, avenue Royale, Beauport

Valeur patrimoniale : Supérieure. Située dans le site patrimonial de Beauport

Démolition : 2021

La Maison Salaberry-Juchereau-Duchesnay était sise sur la seigneurie de Beauport, attribuée par la Compagnie des Cent-Associés à Robert Giffard de Moncel, en 1634. Elle a appartenu à la famille Juchereau Duchesnay pendant plus de 150 ans. Sa longévité lui conférait « une valeur d’âge appréciable, jugée exceptionnelle ». Au fil du temps, une entreprise de boulangerie a pris de l’expansion autour de la maison, jusqu’à ce qu’elle ne soit plus visible de l’avenue Royale. Elle a été habitée jusqu’en 1991, puis laissée vacante pendant plusieurs années avant d’être ravagée par un incendie en 1998 et complètement détruite par un autre, possiblement d’origine criminelle, le 23 avril 2021.

Simon Clark/Agence QMI

Photo d'archives

Nom du bâtiment : Église Saint-Cœur-de-Marie

Année de construction : 1919

Emplacement : 530, Grande Allée Est

Valeur patrimoniale : Supérieure

Démolition : 2019

L’église Saint-Cœur-de-Marie constituait un repère visuel notable sur la Grande Allée, avec son clocher de style byzantin. Créée par les architectes Arthur Régnault et Ludger Robitaille, elle était « remarquable par la modernité du parti architectural et par la technologie mise en œuvre pour ériger la voûte de la nef », cite le Répertoire du patrimoine, qui souligne aussi les façades qui rappelaient les basiliques romaines. À l’intérieur, on trouvait des fresques, des mosaïques et des vitraux de l’artiste Guido Nincheri. Elle a été fermée au culte en 1997. Le bâtiment a été inoccupé pendant des années et a subi des avaries jusqu’à devoir être démoli par l’actuel propriétaire. Ce dernier poursuit la Ville de Québec pour une somme de 12,8 millions de dollars en dommages pour le refus d’un projet de stationnement étagé sur le site.

Courtoisie Ville de Québec

Crédit : dossier par propriété de la Ville de Québec

BANQ; Fonds Livernois 77237

Nom du bâtiment : Villa Livernois

Année de construction : 1905

Emplacement : 2340-2390, boulevard Masson, Duberger–Les Saules

Valeur patrimoniale : Supérieure

Démolition : 2019

La Villa était associée à la célèbre famille de photographes Livernois et a été construite sur un vaste domaine de villégiature. « Exemple assez unique d’architecture néo-Renaissance italienne à Québec, la villa conçue par l’architecte Joseph-Pierre Ouellet [était] richement ornementée, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur », selon le Répertoire du patrimoine. Elle avait conservé la majorité de ses composantes d’origine, dont de nombreuses boiseries ornementales. Elle a appartenu successivement à la famille Livernois, à un hôtelier et à des congrégations religieuses. Elle a été laissée à l’abandon et placardée dans les années qui ont précédé sa démolition, à la suite d’un violent incendie, en 2019.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUÉBEC

Nom du bâtiment : Maison Déry

Année de construction : Entre 1822 et 1860

Emplacement : 1625, rue du Vignoble, Charlesbourg

Valeur patrimoniale : Bonne

Démolition : 2017

La Maison Déry possédait une valeur patrimoniale supérieure en matière d’ancienneté, d’intérêt historique et d’architecture. Mais sa position, son authenticité et son usage étaient qualifiés de « moyens », ce qui fait que la Ville de Québec n’avait pas cru bon d’assurer sa protection. La maison a appartenu à une famille de cultivateurs, les Déry, qui fait partie des familles souches de Charlesbourg. Elle est « représentative du modèle de la maison traditionnelle québécoise d’inspiration néoclassique qui s’est développée à cette époque », explique le Répertoire du patrimoine. Elle a été laissée inhabitée, et ses propriétaires, qui avaient demandé et obtenu un permis de démolition, ont tenté de la vendre sans succès. Elle est tombée sous le pic des démolisseurs en 2017, au grand dam de la Société d’histoire de Charlesbourg.

Courtoisie Ville de Québec

Crédit BANQ, Fonds E6, S8, SS3, négatif 117,5.

Nom du bâtiment : Maison des Pasquier

Année de construction : Entre 1700 et 1799

Emplacement : 9354, boulevard Saint-Jacques, Neufchâtel

Valeur patrimoniale : Bonne

Démolition : 2019

La maison tricentenaire des Pasquier a été démolie en quelques minutes, en 2019, par une pelle mécanique. Elle avait été érigée sur la terre qu’a occupée Philippe Pasquier (Paquet) en 1698. Elle a appartenu à la même famille durant huit générations par la suite. Sa valeur résidait surtout dans son ancienneté et son intérêt architectural, puisqu’elle était caractéristique des maisons d’inspiration française construites aux 17e et 18e siècles. Elle avait cependant perdu plusieurs de ses éléments d’origine. La Ville et le ministère de la Culture avaient refusé d’accorder une protection à la maison, jugeant que les travaux effectués au fil des ans ne permettaient pas de lui octroyer une valeur supérieure. Ainsi, un permis de démolition a été accordé par la Municipalité.

Courtoisie

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Photo Jean-Luc Lavallée

Nom du bâtiment : Résidence Paul-H.-Bilodeau

Année de construction : 1966

Emplacement : 2555, avenue du Cap-au-Diable, Sillery

Valeur patrimoniale : Présumée

Démolition : 2019-2020

Construite sur la falaise avec une vue imprenable sur le fleuve, la résidence Paul-H.-Bilodeau a été bâtie selon les plans de l’architecte André Robitaille. Elle a été habitée pendant plusieurs années par l’ancien maire Régis Labeaume. Elle est représentative du patrimoine moderne, et « sa forme générale doit être préservée », statuait la Ville de Québec. Elle « illustre une tentative de renouveler la forme de l’architecture résidentielle au milieu du 20e siècle. La simplicité de la ligne et des volumes en saillie, la géométrie de la forme et les revêtements sont typiques du courant moderne des années 1960 », selon le Répertoire du patrimoine. Alors qu’elle devait être simplement agrandie, elle a été totalement démolie sans permis à la fin 2019, déclenchant une action judiciaire de la Ville contre les propriétaires.

Simon Clark/Agence QMI

Nom du bâtiment : Église Saint-Louis-de-France

Année de construction : 1960

Emplacement : 1576, route de l’Église, Sainte-Foy

Valeur patrimoniale : Présumée supérieure

Démolition : 2021

L’église a été construite au début des années 1960. Elle est l’œuvre des architectes Robert Blatter, G.-Fernand Caron et Gilles Côté. « Il s’agit de l’un des meilleurs exemples parmi les églises modernes du diocèse de Québec », indique la Ville dans son Répertoire du patrimoine. Parmi ses éléments caractéristiques incontournables, on note sa forme polygonale à 16 côtés et sa façade en céramique. En 2019, elle a été déclarée été excédentaire par la paroisse. C’est le gouvernement du Québec qui s’en est porté acquéreur en 2020 au coût de 2,75 M$ et qui l’a démolie pour construire à la place une maison des aînés.

Sources : Répertoire du patrimoine bâti de la Ville de Québec et Répertoire du patrimoine culturel du Québec