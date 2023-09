Dopamine: quand la criminologue est suspectée de meurtre

Écrivaine de talent, généreuse et extrêmement méticuleuse, Sonia K. Laflamme s’est inspirée de sa propre expérience de la maladie de Parkinson pour écrire un polar remarquable : Dopamine. Son héroïne est une criminologue de 49 ans atteinte de la maladie de Parkinson. Le mauvais sort semble s’acharner sur elle, car elle se réveille au beau milieu de la nuit aux côtés de son amant assassiné. La police la considère comme suspect principal. Mais s’il y avait autre chose ?

Autrice d’un nombre impressionnant de romans jeunesse et de plusieurs autres ouvrages, Sonia K. Laflamme a créé une héroïne à la fois forte et vulnérable pour ce polar.

« Je suis atteinte de la maladie de Parkinson. Ça va faire 14 ans dans quelques semaines. C’est sûr que c’est parti de là. Quand j’ai commencé à être malade, comme j’étais écrivaine, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui m’ont demandé si j’allais écrire sur le sujet », confie Sonia en entrevue.

« Il y a déjà des gens qui écrivaient dans les livres de croissance personnelle ou plus à caractère psychologique. Moi, c’était pas trop ma tasse de thé. J’en avais lu quelques-uns et je ne me voyais pas faire la même chose, le même exercice. Qu’est-ce que j’apporterais de nouveau ? »

« Je me suis toujours dit : si jamais j’écris à ce sujet, ça va être de la fiction parce que c’est ce que je sais faire depuis longtemps. Mais je n’avais pas trouvé l’angle d’attaque. Ça ne me venait pas à l’esprit. Et de toute façon, au début, j’étais trop dans la difficulté d’accepter ça. J’étais dans le déni. Pour m’asseoir et écrire, il fallait que je fasse mon deuil. »

Patienter

Sonia K. Laflamme a attendu. Patiemment. Puis une idée s’est présentée. « Tranquillement, pas vite, je me suis mise à imaginer ce qui arriverait si telle chose arrivait à une parkinsonienne. De fil en aiguille, l’histoire s’est construite. »

Elle s’est sentie prête à intégrer la maladie de Parkinson dans son roman sans être elle-même trop bouleversée. « Oui, c’est heavy. Mais ça fait partie de la vie et il y en a qui vivent des choses encore pires que moi. J’ai la chance de ne pas avoir mon espérance de vie touchée. Je ne mourrai pas de ça... je vais mourir avec ça. Il y a une neurodégénérescence. Elle est là. »

Le processus d’écriture est beaucoup plus long pour elle. « Quand j’ai des crises de tremblements, il y a certaines manipulations sur l’ordinateur qui deviennent moins faciles, moins évidentes à faire. Faire défiler le texte, ça semble banal... mais des petites flèches, c’est dur. »

Julie Hamelin

Dans Dopamine, Sonia K. Laflamme a créé le personnage de Julie Hamelin, une criminologue atteinte de la maladie de Parkinson qui se retrouve elle-même au cœur d’un drame.

« Ce que j’aime le plus d’elle, c’est qu’elle est volontaire. Elle ne se laisse pas accabler. Elle veut s’en sortir. Elle pose des gestes qui des fois la mettent en danger, mais elle n’est pas passive », commente Sonia.

« Julie veut vivre. Elle accumule comme elle peut des expériences. Et pas nécessairement de bonnes expériences. Mais elle veut vivre. Elle a une rage de vivre qui est présente, qui est intense. C’est une passionnée et elle veut se rendre utile. Elle veut vivre vraiment. »

Est-elle devenue son alter ego littéraire ? « C’est sûr que Julie et moi, on cohabite, ne serait-ce que dans le sentiment, dans l’émotion. Mais pas dans l’action. »

Pour créer Julie, un personnage très attachant, elle s’est surtout centrée sur ses émotions. « Comment je me sentirais s’il m’arrivait telle chose étant donné que Julie et moi, on a le même âge, le même type de famille ? Comment je m’en sortirais ? »

♦ Sonia K. Laflamme a écrit plusieurs romans, des nouvelles et des documentaires pour la jeunesse.

♦ Elle est originaire de Saint-Romuald, sur la rive sud de Québec.

♦ Elle travaille sur la suite de Dopamine, dans laquelle on découvrira comment se déroule une chirurgie au cerveau que l’autrice a elle-même subie à deux reprises.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Hugo Roman

« Cette nuit, j’étais incapable de trouver le sommeil. Alors, j’ai décidé de passer chez toi et je t’ai regardée de longues minutes. Tu étais si calme. Je n’avais pas remarqué la dernière fois que tu ne trembles pas quand tu dors. J’aurais pu te tuer, mais il est encore trop tôt. J’ai quelqu’un d’autre dans ma mire. Et toi, chérie, tu dois souffrir encore un peu... »