BÉLANGER, René



Dans la paix et la sérénité, entouré de l'amour des siens, au CIUSSS l'Estrie-CHUS de Sherbrooke, le vendredi 15 septembre 2023, à l'âge de 75 ans et 8 mois, est décédé M. René Bélanger, époux de Mme Catherine Bilodeau, demeurant à La Patrie, autrefois de Sorel-Tracy.L'urne cinéraire sera inhumée au cimetière Normandin au Lac St-Jean.Il laisse dans le deuil outre son épouse Catherine Bilodeau, son fils Sébastien Bélanger (Sandra Barriault), ses petites-filles adorées : Juliette-Élody, Mary-Charlotte et Sara-Ève Bélanger. Il était le frère de Armand Bélanger et le beau-frère de : André Gaudreau, Oriel Genest (Aline), Jean-Marie Gagnon. Il laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs : Jean-Luc Bilodeau (Linda Nadeau), Jacques (Lise Lachance), Richard, Claude (Monique Lachance), feu Serge, Sylvie (Jean Perron), feu André et Martine (Sylvain Roger), les enfants de Catherine : Elyse, Erick et Evelyne Laroche (Normand Tremblay), les petits-enfants de Catherine: Audrey et Alexis Laroche. Il était le fils de feu Délorée Valois et feu Adélard Bélanger, ainsi que le gendre de feu Jean-Paul Bilodeau et feu Simone Trépanier. René était un retraité de la Sûreté du Québec où il a travaillé de plus de 25 ans. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5N4 Téléphone : 819 822-2125.